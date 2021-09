Hannover

Für rund 10.000 Kinder, die in der Region Hannover in die fünfte Klasse kommen, ist am Freitag der erste Schultag. Sie werden meist klassenweise und unter strengen Hygienevorgaben eingeschult. Der Wechsel von der Grund- auf die weiterführende Schule ist mit einigen Herausforderungen verbunden: es gibt mehr Lehrer, mehr Fächer und mehr Mitschüler. Sitzen in Grundschulklassen meist nur bis zu 25 Kinder, liegt die Obergrenze ab Klasse 5 bei 30. Tatsächlich können es auch weniger Schüler sein, wenn Kinder mit Handicap dabei sind, denn die werden doppelt gezählt.

Freunde finden Fünftklässler meist ganz schnell

Äußern Mädchen und Jungen bei der Anmeldung Freundschaftswünsche, versuchen Schulen diese bei der Klassenbildung zu berücksichtigen, so weit es geht. Aber selbst Kinder, die ohne Grundschulfreunde an der weiterführenden Schule starteten, müssten keine Sorge haben, ohne Anschluss zu bleiben, sagt Astrid Djahnine von der Käthe-Kollwitz-Schule: „Freunde zu finden geht meist ganz schnell.“

Die neue Schule als Heimat verstehen

Kinder, die von kleinen Schulen kommen, könnten sich an einem großen System wie an der Leonore-Goldschmidt-Gesamtschule, an der am Freitag gleich acht neue fünfte Klassen mit insgesamt 240 Schülerinnen und Schülern starten, vielleicht verloren vorkommen. Genau das gelte es zu vermeiden, sagt Joachim Rocholl, Leiter der Sekundarstufe I. Den Neuankömmlingen werde vermittelt, dass sie jetzt Teil der Schulgemeinschaft sind, dass sie dazugehören, dass die neue Schule ihre Heimat sei.

Mit Kennenlerntagen und vielen Aktionen mit den jeweiligen Klassenlehrerteams versuchen Schulen, das Ankommen so behutsam wie möglich zu gestalten.

Längere Tage, mehr Fächer

Der Schulweg ist jetzt weiter als zur Grundschule, Eltern sollten ihn mit ihren Kindern vorab üben. Auch die Schultage sind oft länger und anders strukturiert – eine Umstellung gerade für Kinder, die von Grundschulen ohne Ganztagsangebot kommen. An der Integrierten Gesamtschule List dauert ein Schultag von 8 bis 15.50 Uhr, wie Jahrgangsleiterin Verena Scheffler sagt. Es gibt jedoch lange Pausen, etwa zum Mittagessen, und Zeitfenster für selbstorganisiertes Lernen. Nachmittags finden nicht nur Arbeitsgemeinschaften statt, sondern es gibt auch normalen Unterricht.

Keine Angst vor neuen Fächern: Verena Scheffler ist Jahrgangsleiterin für den 5. Jahrgang an der IGS List und setzt auf alltagsnahen Unterricht. Quelle: Katrin Kutter

Es kommen neue Fächer hinzu: Was in der Grundschule Sachunterricht ist, fächert sich auf in – je nach Schultyp – Gesellschaftslehre und Naturwissenschaften oder Geschichte, Erdkunde, Biologie und Physik. Die Lehrkräfte bemühen sich dabei, an den Alltag der Kinder anzuknüpfen, wie Scheffler sagt. Die Schüler sollen verstehen, warum sie etwas lernen. Die zweite Fremdsprache und andere Fächer wie Chemie oder Politik werden erst in höheren Jahrgängen unterrichtet.

Neu ist meist auch das Vokabellernen im Englischunterricht. Das sei nicht zu unterschätzen, sagt Karen Lüddecke, die am Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg eine fünfte Klasse übernimmt: „Richtiges Vokabellernen ist wichtig – auch für die nächsten Schuljahre.“

Das Ankommen steht im Vordergrund

Sekundarstufen-I-Leiterin Astrid Djahnine empfiehlt Eltern und Kindern erst mal Gelassenheit: „Man kann auch mal eine schlechte Note haben, ohne dass man gleich die Schule verlassen muss.“ Wichtig sei erst einmal, an der neuen Schulen anzukommen und Fuß zu fassen.

