Hannover

Die Stadt Hannover wehrt sich gegen Vorwürfe aus der Landespolitik, sie sitze das Thema Luftfilter für Schulen aus. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sagte, bislang liege der Stadt erst ein Eckpunktepapier vor, wonach nur Luftfilter in Klassenräumen für Erst- bis Sechstklässler gefördert werden könnten, die sich nur unzureichend lüften ließen. Die Landesregierung habe mit ihrer Ankündigung bei Schülerinnen, Schülern und Eltern Erwartungen geweckt, die wohl nicht erfüllt würden, kritisierte Onay.

CDU: Stadt muss auf eigene Rechnung Luftfilter anschaffen

Die Schulexpertin der hannoverschen CDU, Stefanie Matz, überzeugt das nicht. Sie sieht dringenden Handlungsbedarf, notfalls auch auf eigene Rechnung. Die Stadt dürfe sich nicht hinter dem Land verstecken. „Die Stadt hat die Aufgabe, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Schülerinnen und Schüler, aber auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Dies ist nicht damit erledigt, indem man wochenlang auf Fördermittel des Landes und des Bundes wartet. An erster Stelle müssen die Schutzmaßnahmen selbst stehen.“ Es gehe nicht nur darum, ob sich die Fenster öffnen ließen oder nicht, die Stadt hätte die Schulen detailliert fragen müssen, ob zusätzliche Luftfilter nötig seien. Ziel müsse es sein, auch im Herbst Präsenzunterricht in vollem Umfang zu ermöglichen, ohne dass Kinder und Lehrkräfte frieren müssten.

Fensterhebel abmontiert, Schlösser ausgetauscht

Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung alle 99 Schulen gefragt, ob sich die Fenster zum Querlüften öffnen ließen. Wo Fenster verriegelt waren und sich nur kippen ließen, wurden die Verriegelungen abmontiert, wo Fenster abgeschlossen waren und sich nicht öffnen ließen, weil die Schlüssel fehlten, wurden die Schlösser ausgetauscht.

Da die Förderrichtlinie seit Donnerstag in der Verbandsanhörung ist, ist inzwischen klar, dass das Land in allen Klassenräumen für die Jahrgänge 1 bis 6 Fensterventilatoren und automatisiert kontrollierte Lüftungen fördert, egal, ob sich die Räume gut oder schlecht lüften lassen. Somit dürfte es auch in Hannover – anders als bislang von der Stadt geäußert – Klassenräume geben, die zusätzlich mit solchen Geräten ausgestattet werden können, nämlich alle Grundschulen und die Unterstufe an den weiterführenden Schulen.

Fensterventilator werden in allen Klassenräumen für die Jahrgänge eins bis sechs bezuschusst. Quelle: privat

Schulen bestellen CO2-Ampeln fürs neue Schuljahr

Das Land fördert auch CO2-Ampeln, und die will auch Hannover für alle Schulen anschaffen. Laut Auskunft der Stadt haben 31 Schulen schon insgesamt 313 CO2-Ampeln bekommen, die aus Landesmitteln bezahlt wurden, zudem will die Stadt auch zentral ein weiteres Kontingent an CO2-Ampeln kaufen. Die Ausschreibung dafür wird gerade erarbeitet.

Von Saskia Döhner