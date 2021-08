Hannover

Die Stadt Hannover hält nichts davon, die Klassenzimmer der Jahrgänge 1 bis 6 mit Fensterventilatoren auszustatten. Hierfür würde das Land 80 Prozent der Kosten erstatten, um Kinder unter zwölf Jahren, die bislang nicht gegen Corona geimpft werden können, besser zu schützen. Die Verwaltung sieht diese Geräte kritisch, wie Sprecher Dennis Dix erläutert. Die Ventilatoren machten das klassische Lüften nach dem Konzept „20:5:20“ nicht überflüssig. Zudem wäre das ständige Hereinwirbeln von Außenluft mindestens für die Schüler und Schülerinnen, die direkt am Fenster sitzen, eher unangenehm.

Förderrichtlinie „zu unscharf“

Die Förderrichtlinie des Landes, die seit Donnerstag in der Verbandsanhörung ist, hält die Stadt für unscharf formuliert. Gefördert werden sollen „einfache Zu- und Abluftanlagen“. An diese Anlagen würden aber detaillierte technische Anforderungen gestellt, so müssten sie einen dreifachen stündlichen Luftwechsel liefern und dabei die „thermische Behaglichkeit“ unterstützen. Einfache Fensterventilatoren, welche die Luft nach außen bliesen und bei denen frische Luft über ein geöffnetes Fenster nachströme, dürften die Anforderungen nicht erfüllen, teilt die Stadt mit. Aber aufwendigere Lösungen wären als fest installierte Geräte vom Land nicht förderfähig.

Städte- und Gemeindebund fordert unbürokratisches Handeln

Da es in Hannover auch keine unzureichend zu lüftende Räume an den Schulen gebe, die ein mobilen Luftfilter benötigten, könnten aus dem Landesprogramm allenfalls CO2-Ampeln angeschafft werden. „Wenn das Land an einer schnellen Lösung interessiert ist, verzichtet es auf ein kompliziertes Regelwerk und übernimmt einfach und unbürokratisch die verauslagten Rechnungen, so wie sie eingereicht werden. Nur so werden wir es vor dem Winter schaffen, in den am dringendsten auszustattenden Räumlichkeiten eine befriedigende Situation zu schaffen“, erklärt Thorsten Bullerdiek, der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, gegenüber der HAZ.

Von Saskia Döhner