Hannover

An der Grundschule Alemannstraße in Vahrenwald ist am frühen Donnerstagmorgen das Gewusel groß, wie auch an vielen anderen Grundschulen in der Stadt. Eltern begleiten ihre Kinder zur Schule, weil sie zum Schulstart nach den Sommerferien viele Bücher, Hefte und andere Schulmaterialien mitbringen müssen. Die Polizei kontrollierte Elterntaxi vielerorts und bat, den Schulweg zu Fuß zu absolvieren.

Donnerstagmorgen an der Grundschule Alemannstraße. Quelle: Villegas

Das neue Schuljahr beginnt mit verschärften Schutzbedingungen, um Kinder unter zwölf Jahren, die sich nicht impfen lassen können, besser vor dem Corona-Virus zu schützen. Die ersten sieben Tage müssen sich Kinder und Schulbeschäftigte täglich zu Hause selbst testen, bis 22. September gilt eine durchgängige Maskenpflicht in allen Jahrgängen. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.

Zur Maskenpflicht erklärte Kultusminister Tonne kürzlich, dass regelmäßige Maskenpausen einzuhalten sind: „Je jünger die Kinder sind, desto mehr Pausen sind nötig.“ Wenn alle 20 Minuten gelüftet werde, dürften auch die Schüler ihre Masken ablegen, auch auf dem Schulhof muss keine Maske getragen werden. Die Maskenpausen seien keine Empfehlung, betonte der Minister, sondern sie seien verbindlich einzuhalten. An die Schulen sei eine entsprechende Allgemeinverfügung gegangen.

Die Eltern sind in puncto Masken gespalten. Ein Teil begrüßt sie als Schutz für die Kinder, ein Teil sieht sie als Belastung. „Ich glaube, die meisten Eltern akzeptieren die Vorschrift. Viele Kinder fühlen sich mittlerweile sicherer mit Maske“, sagt Michael Jürgens vom Stadtelternrat Hannover.

Woher kommen die hohen Infektionszahlen unter Kindern und Jugendlichen?

Das fragen sich nicht zuletzt viele Eltern mit Blick auf den Schulstart in Niedersachsen. Zuletzt gab es ein überproportionales Wachstum bei den Neuansteckungen unter Jugendlichen in Niedersachsen. In der vergangenen Woche lag die Inzidenz unter den Zwölf- bis 17-Jährigen fast doppelt so hoch wie die Zahlen gerechnet auf die Gesamtbevölkerung.

Fast jede zweite Corona-Infektion findet in der Familie statt

Jetzt hat die Region Hannover eine Erklärung für diese Entwicklung gefunden: Fast jede zweite Infektion führt die Region auf Ansteckungen innerhalb der Familie zurück, und sehr oft gäben dabei ungeimpfte Eltern das Virus an ihre Kinder weiter. „40 Prozent der Ansteckungen finden innerhalb des Familienverbandes statt und sehr häufig stecken ungeimpfte Eltern ihre Kinder an“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). Dieser Faktor sei ungefähr dreimal so hoch wie die Ansteckung von Eltern durch Kinder. Die Infektion unter Kindern sei sehr viel geringer als die Übertragung der Krankheit durch die eigenen Eltern.

Von Saskia Döhner