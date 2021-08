Hannover

Zum Schulstart am 2. September werden mehr Busse eingesetzt, um den Schülerverkehr zu entzerren und das Infektionsrisiko zu reduzieren. Darauf hat die Üstra jetzt hingewiesen. Auf den besonders stark frequentierten Buslinien wird jeweils eine weitere Verstärkerfahrt eingesetzt. Dies betrifft die Linien 341, 480, 581 und 610/611. Auch Regiobus bietet zum regulären Linienbetrieb zusätzliche Fahrten zu und von den Schulzentren an – und zwar auf den Linien 430, 572, 574, 575, 580, 635, 651, 690, 697, 860, 926 und 949, jeweils zur ersten Stunde und am Nachmittag nach der sechsten Stunde. Man werde die aktuelle Lage beobachten und nötigenfalls bedarfsgerecht nachsteuern, teilt das Verkehrsunternehmen mit.

Medizinische Maskenpflicht ab 15 Jahren

Generell gilt im Personenverkehr weiterhin eine Maskenpflicht. Schülerinnen und Schüler bis 14 Jahre sind nicht verpflichtet, eine medizinische Maske zu tragen, für sie genügt weiterhin eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung, etwa eine Stoffmaske oder ein Tuch. Kinder bis sechs Jahre müssen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ab 15 Jahren ist eine medizinische Maske nötig, das können sogenannte OP-Masken, FFP2- oder KN95/N95-Masken sein. Wer aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit ist, sollte ein Attest bei sich tragen, das auf Verlangen auf vorgezeigt werden könne.

Ab 15 Jahren ist eine medizinische Maske Pflicht im Nahverkehr, für jüngere Schülerinnen und Schüler noch nicht. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Um einem möglichen Besucherandrang zum Schulstart, etwa wegen der Verlängerung der Schulfahrkarten, gerecht zu werden, verlängert das Kundenzentrum des Großraum Verkehrs Hannover (GVH) seine Öffnungszeiten. Ab Montag, 30. August, bis 11. September, ist das Kundenzentrum an der Karmarschstraße 30/32 in der Innenstadt unter der Woche von 7 bis 21 Uhr statt von 9.30 bis 20 Uhr, geöffnet. Sonnabends gelten weiterhin die Öffnungszeiten von 9.30 bis 18 Uhr.

Von Saskia Döhner