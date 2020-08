Hannover

Zum ersten Mal seit fünf Monaten sehen sich am Donnerstag wieder alle Schüler der Lutherschule gemeinsam in dem Gymnasium. Wie überall liegt eine sehr lange Zeit mit Homeschooling, Wechselunterricht in halben Klassen, Oster- und Sommerferien hinter den Schülern. Doch in der Klasse 9 A scheint die Euphorie über das Wiedersehen gebremst. Zwei Mädchen tragen wegen des Coronavirus freiwillig Maske, obwohl das im Klassenraum nicht vorgeschrieben ist. „Ich mache das hauptsächlich für meine Familie“, erzählt die 13-jährige Hüsna. Sie will besonders ihren Vater vor einer Ansteckung schützen.

Schüler wollen weiter in geteilten Klassen lernen

Mehrere Schüler haben in der Zeit, in der jeweils nur die halbe Klasse im Wechsel mit der anderen in die Schule ging, die Vorteile des Unterrichts in kleinen Gruppen schätzen gelernt. „Es können sich dann auch die ruhigeren Schüler entfalten. Die Lehrer haben bessere Chancen, uns zu bewerten“, argumentiert die 14-jährige Aischa. Einige andere stimmen ihr zu.

Förderschullehrerin Esin Erkoc verteilt Arbeitsblätter in der Klasse. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mitschüler Lewin sieht jedoch eher Nachteile an dem Wechselmodell. „In der Woche, in der wir zu Hause bleiben mussten, konnten wir nicht so gut nachvollziehen, was die anderen im Unterricht machen.“ Und Sara ist ganz klar froh, dass die gesamte Klasse jetzt wieder zusammen lernt, weil damit eine größere Vielfalt an Sichtweisen und Argumenten ins Gespräch einfließt. „Wir können uns besser austauschen, diskutieren und hören, was die anderen sagen“, meint die 14-Jährige.

Erster Schultag – und der Unterricht startet

Sind alle wieder zurück? Esin Erkoc (links) und Natalie Nielsen klären, warum einzelne Schüler fehlen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der erste Schultag nach den Sommerferien beginnt oft gemächlich? Nicht bei Klassenlehrerin Natalie Nielsen. Sie startet nach einem kurzen Gespräch über organisatorische Fragen zügig mit dem Deutschunterricht. Die Merkmale des Dramas anhand der Stücke „Der Geizige“ und „ Andorra“ will sie den Schülern vermitteln. „Wir kennen uns seit vier Jahren. Die Schüler haben diszipliniert zu Hause gearbeitet“, urteilt Nielsen. Und die, die vielleicht etwas nachlässig waren, hat die Lehrerin ermahnt.

Die 9 A ist eine Inklusionsklasse. Die Schüler haben ihr Klassenlehrerteam über die Jahre behalten, damit sie einen stabilen Bezugsrahmen haben. Förderschullehrerin Esin Erkoc kümmert sich vor allem um die fünf Schüler mit geistigem Handicap. Als die Schulen geschlossen waren, hat sie täglich mit ihren Schülern geskypt. „Obwohl jeder nur ein Handy hatte, hat das wunderbar geklappt.“ In der Phase mit Wechselunterricht hat Erkoc ihre Schüler täglich in der Schule unterrichtet, damit sie nicht zurückfallen.

Schülerin Hüsna kümmert sich als „Energiemanagerin“ um das Lüften – das ist besonders wichtig, weil die meisten Schüler trotz Corona ohne Maske im Unterricht sitzen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Natalie Nielsen bedauert, dass sie die Jugendlichen nicht mehr zur Gruppenarbeit anleiten darf. „Sobald es Lockerungen gibt, machen wir das sofort.“ Doch jetzt hat jeder Schüler wegen der Infektionsgefahr seinen zugewiesenen Platz, den die Schule für das Gesundheitsamt dokumentiert.

Schüler warten auf Ergebnis des Coronatests

Nicht alle Schüler der Klasse sind aus den Ferien zurückgekehrt. Ein Jugendlicher muss noch einen Coronatest machen, weil er den Urlaub in Paris verbracht hat und die Region seit Kurzem auch zu den Risikogebieten zählt. Solange bleibt der Junge zu Hause. Eine andere Schülerin wartet ebenfalls auf ihr Testergebnis. Bei mehreren Jugendlichen sind die Coronatests zum Glück negativ ausgefallen, sie sitzen pünktlich im Unterricht.

Schulleiter Karl-Heinz Heinemann ist nach dem ersten Schultag vorsichtig entspannt. „Die Schüler haben sich ruhig und besonnen verhalten. Die Verhaltensweisen, die sich vor den Ferien eingespielt haben, haben überdauert.“ Dennoch bleibt die Sorge, wie sich die Infektionszahlen in den nächsten 14 Tagen durch Reiserückkehrer entwickeln – und ob sich das Virus in den vollen Klassen verbreitet.

Die Bilanz nach dem ersten Schultag: Alle 80 Lehrer sind wieder an Bord, auch der Kollege, dessen Rückflug zunächst ausgefallen war. Drei arbeiten allerdings von zu Hause aus. Zwei positiv getestete Schüler bleiben in Quarantäne. Einige andere Jugendliche kommen erst zurück, wenn ihr Coronatest negativ ausfällt. „Ich freue mich, dass zwei Schülerinnen jetzt doch am Unterricht teilnehmen, die zuerst aus Sorge fernbleiben wollten“, erzählt Heinemann.

Pause am ersten Schultag: An der Lutherschule bleiben viele Schüler in kleinen Gruppen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein großes Problem immerhin ist jetzt gelöst. Zwar verzögert sich der Aufbau von Klassencontainern an der Außenstelle Uhlandstraße. Das Gymnasium darf ab 1. September aber zwei weitere Räumen in der Grundschule dort nutzen. Heinemann seufzt. „Das Thema ist zum Glück durch.“ Also muss keine Klasse von Raum zu Raum wandern, was noch mehr Desinfektion erfordert hätte. Die andere Möglichkeit – Homeschooling – wollte kein Lehrer den Schülern gleich zum Schulstart schon wieder zumuten.

Von Bärbel Hilbig