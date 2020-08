Hannover

Es ist Montag – noch drei Tage bis zum Schulstart und Konrektorin Karen Schultz fühlt sich zumindest für den Augenblick erleichtert. Bisher haben drei Lehrer der Lutherschule angekündigt, dass sie wegen gesundheitlicher Vorbelastungen ein Attest bekommen und in dieser Corona-Zeit zu Hause arbeiten werden. Schultz hatte in der Vorwoche E-Mails verschickt, um Klarheit zu gewinnen. „Drei im Homeschooling – das geht noch bei insgesamt 80 Lehrern. Wir sind dankbar für diese Situation“, betont die stellvertretende Schulleiterin.

Ein Lehrer hängt in seinem Urlaubsland fest

Allerdings sitzt ein weiterer Lehrer in seinem Urlaubsland fest. Die Airline hat den Rückflug kurzfristig gestrichen, dabei ist das Land kein Risikogebiet und auch keine exotische Destination. „Das scheint jetzt relativ beliebig häufiger zu geschehen, vielleicht wenn Flüge nicht ausgelastet sind“, erzählt Antje Jark aus der erweiterten Schulleitung des Gymnasiums. Andere Lehrer haben ihren Urlaub in Spanien vorzeitig abgebrochen, als das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für das Land ausgesprochen hat. So werden sie trotz Coronatest und eventueller Quarantäne wohl pünktlich wieder unterrichten können.

Anzeige

Zwei Schüler sind Corona-positiv

Überall Desinfektionsmittel: An der Lutherschule sollen sich die Schüler beim Betreten als Erstes die Hände reinigen. Quelle: Katrin Kutter

Weitere HAZ+ Artikel

Gemeinsam mit Schulleiter Karl-Heinz Heinemann verschafft sich das Leitungsteam einen Überblick darüber, wie viele Lehrer und Schüler zum Schulstart am Donnerstag tatsächlich in die Schule kommen. Bis jetzt haben sich zwei Schüler gemeldet, die sich laut Testergebnis in den Ferien mit dem Coronavirus infiziert haben. „Wir sind ja froh, wenn wir es vorher wissen und sie zunächst zu Hause bleiben“, sagt Konrektorin Schultz.

„Manche Kollegen haben Angst“

Gemeinsam mit Jark muss sie jetzt immer wieder Stundenplan und Vertretungsplan überarbeiten, wenn Lehrer ausfallen. „Gerade haben wir einen Kollegen, der zu Hause arbeiten wird, als Klassenlehrer ersetzt. Und das wird nicht das letzte Mal sein“, schätzt Schultz.

Trotz Corona-Pandemie sollen die Schüler in Niedersachsen wieder in voller Besetzung und ohne Masken in den Unterricht gehen. „Manche Kollegen haben Angst, weil sie wissen, dass das ein bisschen wie Russisches Roulette ist. Vor allem, wenn sie einen Corona-Risikopatienten zu Hause haben“, berichtet Dorothea Otten aus dem Leitungsteam. Auch einige Schüler sind gesundheitlich vorbelastet, sodass eine Covid-19-Erkrankung bei ihnen einen schweren Verlauf nehmen könnte. Die Lehrer wissen noch nicht, wie viele Schüler sie deshalb neben dem Betrieb in der Schule aus der Ferne unterrichten werden.

Lehrer sollen Abstand halten – doch die Klasse ist zu klein

Karen Schultz rückt in ihrem Klassenzimmer mit Kollegin Antje Jark die Tische zurecht. Quelle: Katrin Kutter

In der Klasse müssen nur die Lehrer Maske tragen, und zwar dann, wenn sie den Mindestabstand zu ihren Schülern nicht einhalten können. „Aber in unseren kleinen Räumen ist die Distanz oft selbst dann zu klein, wenn wir vorne an der Tafel stehen“, berichtet Antje Jark. Gerade hat sie gemeinsam mit Karen Schultz im Klassenraum der Kollegin Tische gerückt. Es sieht alles sehr eng aus.

Schüler fit für Lernplattform I-Serv machen

Doch gerade die Lehrer sollten sich besser nicht anstecken, sie könnten das Virus schnell in der Schule weitertragen. Denn am Gymnasium unterrichtet jeder Pädagoge pro Woche 300 bis 400 Schüler in verschiedenen Jahrgängen. Die Schüler selbst begegnen sich ohne Abstand innerhalb ihres Jahrgangs – in der Pause und in Religions- oder Fremdsprachenunterricht.

Weil es so doch recht schnell passieren kann, dass eine Klasse oder ein Jahrgang wieder im Homeschooling landet, wollen die Lehrer die neuen Fünftklässler bereits in den ersten Schultagen fit dafür machen. „Wir erklären den Kindern unsere Lernplattform I-Serv, für den Fall, dass es wieder Probleme gibt“, sagt Antje Jark.

Lesen Sie morgen: Wie unterrichten die Lehrer, die wegen des Corona-Risikos zu Hause bleiben? Wie vielen Schülern fehlen die Geräte für den digitalen Unterricht?

Von Bärbel Hilbig