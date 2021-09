Hannover

Die Sommerferien sind vorbei, heute beginnt wieder die Schule in Niedersachsen. Doch aus Sicht von Eltern und Schülern sind zahlreiche Probleme nach wie vor ungelöst. Die Corona-Infektionszahlen steigen stetig, der Schutz der Kinder in der Schule erscheint vielen Familien mangelhaft. Und sie fürchten, dass der versprochene Präsenzunterricht wieder in Homeschooling mündet. Um diese Problemfelder geht es:

Schulstart in Niedersachsen: Fehlender Impfschutz

Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es bisher keinen zugelassenen Impfstoff. Gleichzeitig breitet sich die ansteckende Delta-Variante des Virus aus. Dennoch kehren die Schüler nach den Ferien in ihre voll besetzten Klassen zurück. Für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren hat die Ständige Impfkommission (Stiko) kürzlich das Impfen empfohlen. Darauf haben viele Eltern gewartet – und oft auch die Teenager selbst. „Nach meinen Eindruck wollen sich viele Jugendliche unbedingt impfen lassen. Ich rechne mit einem Riesenschub“, sagt Michael Jürgens vom Stadtelternrat Hannover.

Niedersachsen bietet in der laufenden Woche gezielt Impfaktionen für diese Altersgruppe an Berufsschulen, in Jugendzentren, Innenstädten und auf Sportplätzen an. Impfungen sind ebenso bei den Kinderärzten und im Impfzentrum möglich. Mit Schulstart ist die Mehrzahl der Schüler allerdings nach wie vor nicht geimpft. Bis zum vollen Schutz nach der zweiten Impfung dauert es weitere Wochen.

Fehlende Lüftungssysteme in den Klassen

Zahlreiche Elternverbände fordern mobile Raumluftfilter in Schulen. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Im Herbst und Winter müssen in den meisten Unterrichtsräumen wieder alle 20 Minuten die Fenster geöffnet werden. Über eine eingebaute Lüftungstechnik verfügen in Hannover meist nur neu gebaute oder frisch sanierte Schulen. Bund und Land haben zwar drei Förderprogramme für Luftfilter aufgelegt, zwei davon allerdings erst knapp vor den Ferien und mit zunächst unklaren Bedingungen. Hannover und andere Kommunen kritisieren, dass damit falsche Erwartungen geweckt wurden, was das Tempo angeht. Aber auch der Spielraum an Investitionen, für die Zuschüsse fließen, ist eng begrenzt.

Der Stadtelternrat Hannover fordert jetzt ein Ende der gegenseitigen Schuldzuweisungen. Der Rat der Stadt solle selbst umgehend ein Budget für Raumluftfiltertechnik beschließen. Außerdem soll die Stadt hochwertige CO2-Ampeln für alle Schulen beschaffen, damit Lehrer die manuelle Lüftung per Hand besser steuern können. „Die Ampeln zeigen, ob ein Luftaustausch stattfindet“, sagt Jürgens vom Stadtelternrat. Geplant ist, dass die Stadt sogenannte Infektionsschutzampeln für einige Schulen anschafft.

Masken im Unterricht

Bis mindestens 22. September gilt an den Schulen eine durchgängige Maskenpflicht für alle Jahrgänge. Kultusminister Tonne betonte, dass aber regelmäßige Maskenpausen einzuhalten sind: „Je jünger die Kinder sind, desto mehr Pausen sind nötig.“ Wenn alle 20 Minuten gelüftet werde, dürften auch die Schüler ihre Masken ablegen, auch auf dem Schulhof muss keine Maske getragen werden. Die Maskenpausen seien keine Empfehlung, betonte der Minister, sondern sie seien verbindlich einzuhalten. An die Schulen sei eine entsprechende Allgemeinverfügung gegangen.

Die Eltern sind in puncto Masken gespalten. Ein Teil begrüßt sie als Schutz für die Kinder, ein Teil sieht sie als Belastung. „Ich glaube, die meisten Eltern akzeptieren die Vorschrift. Viele Kinder fühlen sich mittlerweile sicherer mit Maske“, sagt Jürgens vom Stadtelternrat Hannover.

Tägliche Selbsttests

Nach den Ferien müssen Schüler sich für eine bestimmten Zeitraum sogar täglich selbst auf Corona testen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

An den ersten sieben Schultagen des neuen Schuljahrs müssen Schüler und Schulbeschäftigte jeden Tag einen Corona-Selbsttest machen, danach dreimal pro Woche. Auch dabei geht es um das Ansteckungsrisiko, nachdem viele Familien aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt sind. Die Region Hannover führtviele neue Corona-Fälle auch auf Urlauber zurück, die Familienbesuche im Ausland gemacht haben. Doppelt geimpfte Jugendliche und Lehrkräfte müssen keine Selbsttests machen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eltern betrachten die Tests teils als Belastung für die Kinder. Mehr Sorge bereitet vielen Familien allerdings, was danach zu erwarten ist. „Es wäre eine Katastrophe, wenn das Gesundheitsamt wieder ganze Kohorten nach Hause in Quarantäne schickt“, sagt Jürgens. Wenn dann auch Lehrer in Quarantäne gehen müssen, sei der Präsenzunterricht auch für weitere Schüler gefährdet.

Als Kohorte gilt in der Regel der ganze Jahrgang. In dieser Gruppe müssen die Schüler nicht den Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten. In großen Schulen umfasst ein Jahrgang fünf oder sechs Klassen mit rund 180 Schülern.

Von Bärbel Hilbig