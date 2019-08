Hannover

Kinderliedermacher, Tanzeinlagen und eine echte Feuerwehr-Modenschau: Das sind nur einige Höhepunkt der diesjährigen HAZ-Aktion „Sicherer Schulweg“. Denn auch in diesem Jahr wird der Schulstart mit einem großen Familienfest gefeiert. Am Sonntag, 18. August, geht es an der Gilde-Parkbühne zwischen 11 und 17 Uhr um Spaß und Verkehrssicherheit.

Video: So feierten die Schulkinder im Vorjahr:

Radparcours bei den Verkehrswachten

Beim Schulwegfest kann man seine Geschicklichkeit testen. Quelle: Katrin Kutter

Bei den Verkehrswachten der Stadt und der Region können Kinder ihre Geschicklichkeit bei mehreren Radparcours testen. Es gibt Strecken für unterschiedliche Altersklassen. Die Verkehrswacht der Stadt gibt zudem Tipps zu Gurtschlitten und Rückhaltesystemen. Ein sensomotorischer Übungspfad und Sehtests sollen den Kindern helfen, sensibler auf Gefahren im Straßenverkehr zu reagieren. Die Verkehrswacht ist seit 1998 fester Partner der Aktion „Sicherer Schulweg“.

Die Polizei präsentiert Reiterstaffel und Hunde

Auch die Hundestaffel der Polizei kommt zum Fest. Quelle: Samantha Franson

Zum Programm gehören die beliebten Auftritte der Polizei-Reiterstaffel und der Polizei-Hundeführerstaffel. Die Hunde und Pferde zeigen, wie sie bei Einsätzen die Polizeibeamten bei Demonstrationen oder im Katastrophenfall unterstützen können. Zum Familienfest kommt auch die Präventionspuppenbühne der Polizei, die spielerisch für das richtige Verhalten im Verkehr wirbt. Auch das Polizei-Zebra Matze wird dabei sein und Ampeln und Zebrastreifen erklären.

Zur Galerie Sechs Kinder freuen sich auf die Schule und geben Tipps für den Schulweg.

Ein VW-Bulli kann bemalt werden

Bunter Bulli auf dem HAZ-Fest. Quelle: Samantha Franson

Schon seit Jahrzehnten unterstützt das Unternehmen Volkswagen Nutzfahrzeuge das große Kinderfest zum Schulbeginn. Die Mitarbeiter des Autohaus Gessner & Jacobi präsentieren Neuwagen und Oldtimer aus der Bulli-Werkstatt in Limmer. In diesem Jahr können Kinder einen alten Bulli sogar selbst bemalen. Zudem stiftet Volkswagen Nutzfahrzeuge den Preis der großen VWN-Rallye: einen exklusiven Ausflug in die Bulli-Werkstatt. Dazu gibt es Luftballons und Trampolin-Einlagen.

Neue Partner: Zweirad Stadler, Porta und Superfly sind dabei

Ein Bungee-Trampolin sorgt für neue Perspektiven. Quelle: Kutter

Die neuen Partner der Aktion „Sicherer Schulweg“ präsentieren neue Aktionen. So erklären die Region Hannover gemeinsam mit dem Aktionsnetzwerk movidu Trends im Bereich Lastenräder. Das Zweirad-Center Stadler aus Linden zeigt in einem Showtruck neue Entwicklungen im Bereich Pedelecs und Kinderräder. Das Unternehmen Porta bietet ein Bungee-Trampolin und Pelikan eine Kreativecke.

Rutscheinlagen bei GVH und Üstra

Kleine Spiele erwarten die Besucher beim GVH. Quelle: Samantha Franson

Der GVH baut auch in diesem Jahr einen Rutschauto-Parcour für die ganz jungen Festbesucher an der Gilde-Parkbühne auf. Teilnehmer können dabei einen eigenen Führerschein machen. Zudem gibt es viele Mitmach-Spiele und kleine Überraschungen. Die Üstra bringt einen großen Hüpfbus mit zum Fest und präsentiert sich direkt vor dem Haupteingang.

Frank und seine Freunde feiern die Zappeltiershow

Frank und seine Freunde präsentieren die Zappeltiershow. Quelle: Michael Thomas

Wer Volker Rosin mag, wird Frank und die Zappeltiere lieben: Höhepunkt des Kinderfestes ist in diesem Jahr der Auftritt von Frank und seine Freunde. Liedermacher Frank Acker tourt seit zehn Jahren durch den deutschsprachigen Raum, veröffentlichte viele CDs mit Kinderliedern und gewann den Deutschen Rock & Pop-Preis in der Kategorie Kinderlieder. Frank Acker präsentiert in Hannover gemeinsam mit seinen Freunde die Zappeltiershow.

GUVH und Kultusministerium laden zum Quiz ein

Der Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover verlost auch in diesem Jahr ein Kinderfahrrad. Quelle: Villegas

Der Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover und die Landesunfallkasse Niedersachsen sind treue Unterstützer der HAZ-Aktion „Sicherer Schulweg“. Das Team verlost beim Fest ein Kinderfahrrad und gibt zahlreiche Tipps für das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Das GUVH-Team teilt sich auch in diesem Jahr das Zelt mit dem Niedersächsischen Kultusministerium, das erneut für das ehrenamtliche Engagement der Verkehrshelfer wirbt.

Modenschau der Feuerwehr

Die Feuerwehr zeigt Rettungsanzüge. Quelle: Michael Thomas

Die Feuerwehr Hannover präsentiert an der Gilde-Parkbühne Löschfahrzeuge, ein Feuerwehr-Motorrad und ein Drehleiterfahrzeug. Kinder können sich auf besondere Weise schminken lassen. Denn die Feuerwehr schminkt auch Brandnarben. Bei der beliebten Feuerwehrmodenschau präsentieren viele ehrenamtliche Helfer „Outfits für Retter“. Dabei zeigen sie zum Beispiel den Beißschutzanzug oder den Chemikalienschutzanzug.

Die Dekra erklärt Unfälle

Mit einem Crashtest-Dummy erklärt das Team Dekra Unfallfolgen. Quelle: Michael Thomas

Seit Jahren unterstützt die Dekra das Kinderfest zum Schulbeginn. Dabei verteilen die Mitglieder nicht nur Tausende von auffälligen Mützen, damit Kinder in der dunklen Jahreszeit besser gesehen werden. Sie erklären auch in jedem Jahr, welche Folgen Unfälle für Kinder im Straßenverkehr haben können. Dazu bringen sie ein Crashtest-Dummy mit. Ein Unfall wird simuliert. Und Experten erläutern mögliche Verletzungen und empfehlen dringend Fahrradhelme.

Fabulara macht Lust auf Bücher

Fabulara Quelle: Handout

Ganz neu beim Fest dabei ist die Show „Fabulara“, die große und kleine Besucher mit auf eine humorvolle und musikalische Reise in die wunderbare Welt der Bücher und Geschichten nimmt. Die Kinder lernen Fabelwesen namens Laila Musica und Baba Book kennen, die angeblich direkt aus einem Buch herausgefallen sind und nun in Hannover beim Schulfest dabei sein. Die Show soll Kindern auf liebevoll Weise das Lesen nahebringen.

Gesundheit, Tanz und Malspaß

Auftritt der Tanzschule Familie Bothe im Vorjahr. Quelle: Samantha Franson

Die Tanzgruppe Lil People der Tanzschule Familie Bothe feiern auch in diesem Jahr ihren Auftritt beim Kinderfest und begeistern mit mitreißenden Tanzeinlagen. Zum Programm gehören auch die gesunden Angebote der AOK. Die Unternehmen Ergobag und Ranzenmaxx informieren über neue Entwicklungen bei Schulranzen. Und Pelikan lädt zum Malspaß ein. Dazu gibt es viele Schmink- und Spielangebote der HAZ.

Das Kinderheft zum Schulbeginn

Das Comic zum Familienfest. Quelle: HAZ

So manches künftiges Schulkind übt jetzt bereits mit den Eltern den Weg zum Klassenraum: Welche Straße muss ich überqueren? Worauf achten, wohin schauen? Zusammen mit der Verkehrswacht sensibilisiert die Aktion „Sicherer Schulweg“ für Gefahren im Straßenverkehr. Der bekannte hannoversche Kinderbuchautor Wolfram Hänel und die in Hannover geborene Illustratorin Mara Burmester aus Berlin haben in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion die Tipps zum Schulbeginn zu einer kleinen Geschichte verarbeitet. Hänel hat mit Mia, Leon und dem kleinen sprechende Bulli gleich drei Protagonisten geschaffen, die im leichten Ton den Umgang mit Zebrastreifen, Ampeln und rüden Autofahrern erklären. Burmester hat die Geschichte liebevoll illustriert. Die Broschüre wird beim Fest verteilt. Die sieben Teile kann man hier nachlesen.

Der kleine Bulli kommt zur Schule: Teil 1

Der kleine Bulli kommt zur Schule: Teil 2

Der kleine Bulli kommt zur Schule: Teil 3

Der kleine Bulli kommt zur Schule: Teil 4

Der kleine Bulli kommt zur Schule: Teil 5

Der kleine Bulli kommt zur Schule: Teil 6

Das Programm auf der Hauptbühne:

11.10 Uhr Eröffnung und Begrüßung durch Jan Sedelies (HAZ)11.10 Uhr Die Show „Fabulara“11.40 Uhr Die Polizei präsentiert die Reiter- und Diensthundführerstaffel12.15 Uhr Das „ Porta“-Gewinnspiel „ Porta“ 5 12.20 12.35 Uhr Die Dekra erklärt eine Unfalldokumentation 12.35 Uhr Auftritt der Präventionspuppenbühne der Polizei 13.00 Uhr Begrüßung und Vorstellung der Schülerlotsen 13.35 Uhr Die große Zappeltiershow 214.00 Uhr Die Tanzschule Bothe präsentiert Lil People 5 14.05 Uhr Die Dekra erklärt eine Unfalldokumentation 14.20 Uhr Live-Konzert Frank und seine Freunde15.10 Uhr Die Polizei präsentiert die Reiter- und Diensthundführerstaffel15.40 Uhr Die Show „Fabulara“16.10 Uhr Die Feuerwehr präsentiert die Modenschau „Outfits für Retter“16.40 Uhr Auftritt der Präventionspuppenbühne der Polizei 17.00 Uhr Musikalischer Ausklang und Verabschiedung

