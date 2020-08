Hannover

Dichtes Gedränge, abgestandene Luft – zum Schulstart am Donnerstag dürfte es eng werden in Bussen und Stadtbahnen. Die hannoversche SPD will Schüler ermuntern, aufs Fahrrad zu steigen oder zu Fuß zur Schule zu gehen. „Nicht in der Schule, sondern auf dem Weg dorthin erhöht sich das Infektionsrisiko“, sagt Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic. Man werde alles dafür tun, dass der Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrecht erhalten wird, denn Homeschooling benachteilige diejenigen Familien, die technisch weniger gut ausgestattet seien.

Haverich : „Habe Bedenken, wenn Schüler in vollen Bahnen stehen“

Prominente Unterstützung erhalten die Sozialdemokraten von Axel Haverich, Professor an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Haverich ist Herzchirurg, er beschäftigt sich aber auch mit der Gesundheit von Kindern. „Ich habe Bedenken, wenn Schüler in vollen Bahnen stehen. Dadurch werden Infektionswege geöffnet“, sagt er.

Die Genossen schlagen ein Bündel von Maßnahmen vor. Zunächst sollen Schulen an alle Eltern appellieren, ihre Kinder möglichst mit dem Rad zur Schule fahren zu lassen. „Grundschüler können auch zu Fuß gehen, weil die Wege meist nicht so weit sind“, sagt SPD-Co-Chefin Ulrike Strauch. Bei Kindern, die auf weiterführende Schulen gehen, müsse man von Fall zu Fall entscheiden. „Mit dem Fahrrad weite Wege durch die Stadt zurückzulegen, kann gefährlich sein“, sagt Strauch.

Radfahren im Stadtverkehr müsse für Schüler sicherer werden, meinen die Genossen. Sie regen an, an verkehrsreichen Strecken und Kreuzungen vorübergehende Tempo-30-Zonen einzurichten. „Wir sollten den Verkehr beruhigen, etwa in manchen Bereichen der Vahrenwalder und der Hildesheimer Straße“, sagt Ahmetovic. Zudem könne der ADFC ein Sicherheitstraining anbieten.

Weiter plädieren die Sozialdemokraten dafür, den Unterrichtsbeginn von 7.30 bis 9.15 Uhr zu staffeln, damit nicht alle Kinder gleichzeitig unterwegs sind. „Den Spielraum ermöglicht bereits ein Erlass des Kultusministeriums“, sagt Ahmetovic. Ihre Ideen will die Parteispitze jetzt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) vorstellen. Strauch und Ahmetovic sind überzeugt, dass auch die Partner im Ratsbündnis (Grüne und FDP) mitziehen.

„Wir wollen der Üstra helfen“

Der Vorstoß ist nicht ohne Brisanz. Das Verkehrsunternehmen Üstra klagt seit Beginn der Corona-Pandemie über geringe Fahrgastzahlen. Um 40 Prozent liege man unter dem Vor-Corona-Niveau, sagte jüngst ein Unternehmenssprecher. Will die SPD mit ihrer Kampagne den Schwund noch verstärken? „Wir wollen der Üstra helfen“, meint Ahmetovic. Wenn sich die Zahl der Fahrgäste zu den Pendlerzeiten reduziere, könnten auch die Abstände in den Zügen eingehalten werden.

