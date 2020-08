Hannover

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt, und kommenden Donnerstag gehen die Kinder in Niedersachsen wieder zur Schule. Unterricht in voller Klassenstärke hat das Kultusministerium verordnet. Dem Schulstart sieht der Stadtelternrat Hannovers mit gemischten Gefühlen entgegen. „Ich halte es für wichtig, dass der Präsenzunterricht wieder beginnt“, sagt Sonja Otto, Vorstandsmitglied in dem Gremium. Schließlich habe das Homeschooling, der Unterricht am Bildschirm zu Hause, seine Grenzen.

Eltern sind verunsichert: Gesundheitsschutz oder Bildung?

Otto ist Mutter von drei Kindern, die verschiedene Schulen besuchen. „Von einer Schule haben wir bereits ein Schreiben mit aufmunternden Worten und Hygieneplänen bekommen“, erzählt sie. Andere Schulen hätten nichts von sich hören lassen. „Aber die haben vermutlich anderes zu tun“, sagt sie. In der Elternschaft nehme sie eine große Unsicherheit wahr. „Viele fragen sich, was wichtiger sei: Gesundheitsschutz oder Bildung?“

Otto zählt sich selbst zur Corona-Risikogruppe. Dennoch hält sie es für richtig, dass ihre Kinder wieder am Unterricht in den Klassenzimmern teilnehmen. „Kinder brauchen unmittelbaren Kontakt zu ihren Mitschülern“, sagt sie. Ihr Sohn habe sie jedoch gefragt, ob er nicht lieber zu Hause bleiben solle, um sie nicht zu gefährden. „Wir verlangen den Schülern viel ab“, meint Otto.

Volle Klassenstärke, keine Maskenpflicht

In Niedersachsen werden die Kinder ab Donnerstag wieder in voller Klassenstärke unterrichtet. Eine Maskenpflicht im Unterricht gibt es nicht. Die Kinder werden in feste Lerngruppen eingeteilt. Wenn die Schüler auf den Fluren und dem Pausenhof dann doch auf Mitschüler aus anderen Gruppen treffen, müssen sie Mund und Nase bedecken und einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Ganztagsangebote sollen möglich sein, der Pflichtunterricht hat aber Vorrang vor Zusatzangeboten und Arbeitsgemeinschaften. Die allgemeinen Hygieneregeln, so das Kultusministerium, müssen eingehalten werden.

Verbände begrüßen Präsenzunterricht

Die Bildungsgewerkschaft GEW und der Philologenverband reagierten positiv auf die Pläne. „Wir unterstützen das Vorhaben, möglichst viel Präsenzunterricht zu erteilen“, sagte der Vorsitzende der Philologen, Horst Audritz. Ähnlich äußerte sich der Landesgeschäftsführer der GEW, Rüdiger Heitefaut. Den Verzicht auf Masken im Unterricht und das Festhalten an der Ganztagsbetreuung befürworten beide Verbände.

Von Andreas Schinkel