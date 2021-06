Schultoiletten in Hannover: Imagekampagne für mehr Sauberkeit

Hannover

An Hannovers Schulen soll den Kindern der Wert sauberer Toiletten nahegebracht werden, damit die WC-Anlagen in einem besseren Zustand bleiben. Das haben nahezu alle Fraktionen in einem gemeinsamen Antrag im Schulausschuss der Stadt gefordert und beschlossen. Die alljährliche Kampagne der Stadt soll den Titel „Unsere Toiletten bleiben sauber“ tragen.

Schülerinnen und Schüler hatten den Vorschlag selbst bei dem politischen Planspiel „Pimp your town“ vorgebracht. Es sei immer gut, Jugendliche in die Gestaltung der Toiletten mit einzubinden, sagte auch Schülervertreterin Amelie Bindert. Wer aktiv an Verschönerungsaktionen beteiligt sei, lege hinterher auch mehr Wert darauf, dass die Sanitäranlagen lange sauber und schön blieben.

Respekt für Reinigungskräfte

Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski sagte, dass die Stadt im Zuge der Kampagne im vergangenen Jahr auch Schüler und Reinigungskräfte zusammengebracht habe. Es sei wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen sähen, dass hinter der Reinigung der Schultoiletten keine anonymen namenlosen Putzkräfte stünden, die nach Schulschluss niemandem mehr begegneten, sondern Menschen, mit denen man ein Gesicht verbinde und denen man Respekt entgegenbringe.

Von Saskia Döhner