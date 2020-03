Hannover

In diesen Wochen sind die Schultage von Viertklässlern noch länger. Denn Gymnasien und Integrierte Gesamtschulen, Real- und Oberschulen laden zum Tag der offenen Tür ein. An diesem Nachmittag drängeln sich Eltern und Grundschüler vor der Ricarda-Huch-Schule am Bonifatiusplatz. Wer es nah hat, kommt zu Fuß oder mit dem Rad. Autofahrer suchen einen Parkplatz in den zugeparkten Straßen, manche Väter kommen abgehetzt direkt im Anzug von der Arbeit. Von drinnen weht der Duft nach selbst gebackenen Waffeln herüber. „Oh Waffeln“, sagt ein Junge, „wir gucken uns aber noch was anderes an“, sagt sein Vater, der mit ihm an der Hand die Eingangstreppe hoch eilt.

Die Wunschschule? Die, zu der auch die Freunde gehen

Die Wahl der richtigen Schule fürs Kind nach der Grundschule ist für Eltern eine Aufgabe, die sie ernst nehmen – und die sehr zeitaufwendig ist: Wie viele Stunden sie sich schon mit Entscheidung befasst habe? Sabine Gebhardt (53) zuckt mit den Schultern: „Sehr viele, seit November bin ich dabei.“ Ihr Ehemann Welf bestätigt, dass man nicht jeden Tag, aber immer wieder über das Thema rede. Schließlich wolle man ja auch die Schule finden, die am besten für den eigenen Sohn passe. Und natürlich die Falschen ausschließen, fügt seine Frau hinzu. Jonas (9) besucht die Grundschule Mengendamm. Er wünscht sich eine Schule, auf die auch viele seiner Freunde gehen. Die Integrierte Gesamtschule (IGS) List wäre so eine, sogar sein Kindergarten liegt gleich nebenan.

Jonas experimentiert im Physikraum. Quelle: Katrin Kutter

An der Ricarda-Huch-Schule zieht es Jonas zum Experimentieren schnell in den Physikraum. Selbst ausprobieren kommt beim Tag der offenen Tür genauso gut an wie Waffeln essen. Auch das musisch-künstlerische Profil kommt an. Jonas spielt Gitarre. Für die Streicherklasse müsse er umsatteln.

Machen auch die Schüler beim Tag der offenen Tür mit?

Gute Erreichbarkeit spielt für Familie Gebhardt eine wichtige Rolle. Und der Schulgeist. Ist der Tag der offenen Tür gut organisiert oder verläuft er chaotisch? Sind Schüler in die Gestaltung eingebunden oder ist es reine Lehrershow? Bei der Ricarda-Huch-Schule machen alle mit – die Fünftklässler, die stolz durch ihre Schule führen, genauso wie die Lehrer, die physikalische Phänomene oder Grundzüge der lateinischen Sprache erklären, oder der Schulleiter Dieter Wignanek, der am Eingang allen die Hand schüttelt.

Laura (9) guckt sich mit Mutter Anke Zumstein und Schwester Luisa (5) auch die Ricarda-Huch-Schule an. Quelle: Katrin Kutter

Familie Zumstein will sich fünf Schulen genauer angucken. Bei der Helene-Lange-Schule waren Mutter Anke Zumstein (43), Tochter Laura (9), Schwester Luisa (5) und Vater Nils Narten (42) schon vergangene Woche. An dem Gymnasium in Linden sei er zuletzt vor 30 Jahren gewesen, erinnert sich Nils Narten, „damals habe ich selbst nach einer Schule gesucht.“ Am Ende sei er dann auf der Wilhelm-Raabe-Schule in der Südstadt gelandet. „Die war am besten erreichbar.“ Wohnortnähe spiele auch jetzt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung. Laura besucht zurzeit die Grundschule Gartenheimstraße in Bothfeld.

Auch Laura sagt, sie möchte zu einer Schule gehen, die auch von ihren Freundinnen besucht wird. Konzentriert arbeitet sie an einem Einfädelbild.

Am liebsten würde Laura gemeinsam mit ihren Freundinnen auf eine Schule gehen. Quelle: Katrin Kutter

Und wenn es mit der Wunschschule nicht klappt? Diese Möglichkeit müsse man einkalkulieren, sagt Sabine Gebhardt, „leider, wir denken auch an einen Plan B, hoffen aber, dass der nicht nötig sein wird.“

Unterricht in anderen Räumen?

Laura hat unterdessen ihre Freundin entdeckt und tobt mit ihr über den Schulhof. Jonas wundert sich über einen ganz praktischen Unterschied: „Man muss dann immer wandern, Physik und Kunst hat man nicht im Klassenraum.“ Vater Welf erklärt das so: „Zum Sportunterricht gehst du doch jetzt auch schon in die Turnhalle, auf der neuen Schule gibt es noch mehr Fächer, die man in anderen Räumen als dem Klassenraum hat, wenn man dafür spezielle Materialien braucht.“

