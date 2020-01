Hannover

Für Viertklässler ist das Halbjahreszeugnis, das an diesem Freitag verteilt wird, besonders wichtig, denn damit bewerben sie sich bei den weiterführenden Schulen. Gymnasium oder Gesamtschule? Ober- oder Realschule? Staatliche oder private Schule? Freies Lernen oder streng nach Lehrervorgabe? Naturwissenschaftlicher oder sprachlicher Schwerpunkt? Die Schule um die Ecke oder doch die weiter entfernte? Eltern machen sich die Entscheidung, wo es für ihr Kind nach Klasse 4 hingehen soll, nicht leicht. Denn jeder möchte gern gleich die richtige Schule für den Sohn oder die Tochter finden, um einen erneuten Wechsel zu vermeiden.

Im Schnitt wechseln pro Schuljahr in Hannover rund 600 Kinder die Schule, etwa die Hälfte davon kommt vom Gymnasium. Man muss sich an einer Schule anmelden und vier weitere Schulen angeben, die man auch nehmen würde, wenn es mit dem Favoriten nicht klappt. Gibt es weniger Plätze als Bewerber, entscheidet das Los.

Es gilt der freie Elternwille. An den Grundschulen bieten die Lehrer zwei Beratungsgespräche für die Familien an. Eine schriftliche Laufbahnempfehlung gibt es nur noch auf ausdrücklichen Wunsch. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt ( SPD) hatte sie seinerzeit abgeschafft, um den Druck aus Grundschulen zu nehmen. Der ist aber trotzdem da, vor allem im ersten Halbjahr der 4. Klasse.

„Schule soll gut und sicher erreichbar sein“

Thorid Gehrmann (29) ist sich noch nicht sicher, auf welche weiterführende Schule ihr Sohn Keno (9), der zurzeit die Grundschule Gartenheimstraße in Bothfeld besucht, gehen soll. „Das ist eine superschwere Entscheidung“, sagt sie. Wichtig sei, dass die Schule gut erreichbar sei. Ihr Sohn solle auch allein mit dem Fahrrad sicher dorthin hinfahren können. Keno müsse sich an seiner neuen Schule wohlfühlen, auch die Qualität des Mensaessens spiele eine Rolle. Der Viertklässler betreibt aktiv Kanurennsport und Leichtathletik, die Unterrichtszeiten sollten sich auch mit dem Trainingsprogramm vereinbaren lassen, sagt die Mutter. Fünf Schulen will sich die Familie näher angucken. Von den Tagen der offenen Türen erhofft sich Gehrmann bessere Einblicke in das Schulleben. Wenig transparent findet sie das Losverfahren: „Das ist wie Lotteriespielen, man kann Glück oder Pech haben.“

„Keine jahrelangen Sanierungsarbeiten am Gebäude“

Welf Gebhardt (55) von der Grundschule Mengendamm findet nicht, dass sein Sohn Jonas (9) unbedingt auf ein Gymnasium muss. Er möchte, dass sich der Junge auf der Schule wohlfühlt und nicht überfordert wird. Er könnte sich eine Integrierte Gesamtschule gut für Jonas vorstellen, vielleicht auch eine Realschule. Sie sollte nicht zu weit weg vom Wohnort in der List liegen: „Die Schultage sind auch so schon lang genug, da müssen die Kinder nicht noch quer durch die ganze Stadt fahren.“ Gebhardt ist auch der bauliche Zustand des Schulgebäudes wichtig, insbesondere der der Sanitäranlagen, jahrelange Sanierungs- und Bauarbeiten möchte er seinem Sohn aber auch nicht zumuten. Er hätte Jonas gern eine längere Entwicklungszeit gegönnt: „Ich hätte nichts gegen sechs Jahre Grundschule.“

Die Schule des großen Bruders ist genau die richtige

Daniela Matthaei (43) hat die passende Schule für Janik (9) schon gefunden, denn ihr älterer Sohn Jonas (11) besucht seit zwei Jahren die Leibnizschule, und die sei auch für den jüngeren Bruder genau richtig, ist die Mutter von der Grundschule Mengendamm überzeugt. Zuviel Freiräume beim Lernen seien nichts für ihre Söhne, „die brauchen es eher klarer und strukturiert.“ Eigentlich sei sie gar nicht so unsicher gewesen, als sie Jonas auf der weiterführenden Schule anmelden wollte, erinnert sich Matthaei, die Unsicherheit sei eher durch diverse Gespräche mit anderen Eltern geschürt worden. Sie fände es besser, wenn nicht die Eltern, sondern die Noten darüber entschieden, auf welche Schule die Kinder gingen.

„Wir sind ganz gelassen“

Anke Zumstein (43), deren Tochter Laura (9) die Grundschule Gartenheimstraße besucht, bleibt nach eigenem Bekunden angesichts des anstehenden Schulwechsels gelassen. „Wir lassen die Entscheidung in Ruhe auf uns zukommen.“ Welche Schule es sein soll, steht noch nicht fest, nur die Schulform ist schon klar. Es wird ein Gymnasium werden. Die Viertklässlerin arbeite schnell und habe gute Noten, sagt die Mutter. Fünf Schulen will sich die Familie angucken, in der neuen Schule müsse sich Naura wohlfühlen und zu weit weg dürfe sie auch nicht vom Wohnort sein: „Fünfmal umsteigen auf dem Schulweg – das wäre nichts.“ Ärgerlich findet Zumstein, dass nicht garantiert ist, ob es die Wunschschule auch wirklich wird. Sie selbst ist auf die Käthe-Kollwitz-Schule gegangen. Ob das auch für ihre Tochter die richtige Schule sein könnte? „Ich würde mich freuen“, sagt sie, „falls nicht, ist es aber auch okay.“

