Die Hebammen in der Region Hannover haben Schwierigkeiten, auf dem leer gefegten Markt an ausreichend Mundschutz, Schutzkleidung und Handschuhe zu kommen. „Wir brauchen dringend Schutzausrüstungen. Wenn die Corona-Welle kommt, sind wir sonst nur schwer einsatzfähig“, sagt die Leiterin der Hebammenzentrale Hannover, Christina Aust.

Hebammen müssen sich selbst mit Schutzausrüstung versorgen – aber die gibt es kaum

Die Hebammen gehörten zu den Berufen, die sich grundsätzlich selbst versorgen müssten, heißt es vonseiten der Regionsverwaltung. Man habe aber den Hebammenverband gebeten, die Bedarfe zu ermitteln, und werde versuchen zu helfen, sagt eine Sprecherin.

Um Schwangeren trotz der Corona-Krise zur Seite stehen zu können, hatte die Hebammenzentrale Geburtshelferinnen gebeten, sich dort registrieren zu lassen: Nach dem Aufruf stehen dort jetzt 164 Hebammen in der Kartei.

Viele digitale Angebote

Geburtsvorbereitungskurse sind nach Angaben von Leiterin Aust in der Region zwar mittlerweile offenbar flächendeckend abgesagt. Viele Hebammen, so beispielsweise das Geburtshaus Eilenriede oder die Hebammenpraxis Südstadt, stellten aber auf Videochats oder andere Online-Angebote um, sagt Aust. Auch bei der Wochenbettbetreuung suchten die Frauen digitale Lösungen. Wenn Besuche dringend notwendig seien, beim Erstgespräch beispielsweise, bei einer Neugeborenen-Gelbsucht oder bei Brustentzündungen kämen sie aber nach Hause, auch für Frauen in Quarantäne oder mit einer Corona-Infektion gelte da. Prinzipiell würden Besuche auf ein Mindestmaß beschränkt, genaue Vorgaben gebe es nicht, sagt Aust.

Auf der Website www.hebammenzentrale-hannover.de finden Schwangere seit Neuestem viele Infos rund um Covid-19, so unter anderem dazu, wie sich die Geburtskliniken in der Region Hannover und in Hildesheim aktuell in der Geburtshilfe organisieren. Gemeinsam ist allen Häusern, dass die Ehepartner während der Geburt bis auf die Zeit im Kreißsaal ein Besuchsverbot haben. Besuche auf der Wochenbettstationen sind manchmal verboten, manchmal aber auch zu stark verkürzten Zeiten erlaubt.

