Linden-Mitte

Eigentum verpflichtet – so steht es im Grundgesetz. Bei dem Haus am Schwarzen Bären 7 trifft das in keiner Weise zu. Seit Jahren müssen Geschäftsleute und Bewohner mit unhaltbaren Zuständen leben. Der Vermieter hat sein denkmalgeschütztes Gebäude sträflich vernachlässigt und ist offenbar durch nichts zu bewegen, das zu ändern.

Klare Rechtslage

Dabei ist die Rechtslage klar: Bereits Ende 2018 hatte das Verwaltungsgericht entschieden, dass ein öffentliches Interesse an der Sanierung des Gebäudes besteht. Zum einen wegen des Denkmalschutzes, zum anderen wegen der potenziellen Gefahr, die von dem maroden Mauerwerk und von dem Schutzgerüst selbst ausgeht, das den Rad- und Gehweg deutlich verengt.

Dieses Urteil gab der Stadt Hannover endlich den Handlungsspielraum, den Hausbesitzer zu zwingen, sich um sein Eigentum zu kümmern. Doch auch gegen den dann eingesetzten Zwangsverwalter zog er vor Gericht. Mit der Folge, dass die behördlich beauftragten Sanierungsschritte sogleich ins Stocken gerieten. Warum der Eigentümer so agiert, ist unklar. Sind es irrationale Trotzreaktionen? Oder ist er mit dem Projekt auch finanziell überfordert? Den amtlichen Anordnungen beugen will er sich offensichtlich auf keinen Fall.

Stadt tritt in finanzielle Vorleistung

Die Stadt aber bleibt konsequent. Zum zweiten Mal ist sie in finanzielle Vorleistung getreten, um die zur Gefahrenabwehr nötigsten Arbeiten voranzutreiben. Dabei ist ungewiss, ob und wann sie ihr Geld wiederbekommt. Und selbst wenn die sicherheitsrelevanten Arbeiten an Dach und Fassade – wie von der Bauverwaltung angekündigt – im kommenden Jahr beendet werden, bleibt das Haus im Inneren ein Sanierungsfall.

Der Vorgang zeigt, wie schwer es ist, einen privaten Immobilienbesitzer trotz gravierender Versäumnisse zum Handeln zu bewegen. Es ist unerlässlich, dass Stadt und Zwangsverwalter weiterhin im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten auf den Eigentümer einwirken – und ihn nicht aus seiner Pflicht entlassen.

Von Juliane Kaune