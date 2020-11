Hannover

Die Zahl der coronainfizierten Intensivpatienten steigt, auch in den hannoverschen Kliniken müssen immer mehr Patienten invasiv beatmet werden. Das KRH Klinikum Siloah beherbergt Niedersachsens einzige zertifizierte Weaning-Einheit, in der diese Patienten von der künstlichen Beatmung wieder Schritt für Schritt entwöhnt werden. Prof. Dr. Thomas Fühner, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin im Siloah, erläutert den langen Weg zurück in ein Leben ohne Atemhilfe.

Wie viele mit Corona infizierte Patienten landen durchschnittlich auf der Intensivstation?

Prof. Fühner: Rund ein bis zwei Prozent der infizierten Personen werden schwer krank und müssen auf einer Intensivstation behandelt – auch mit Hilfe von Beatmungsgeräten. Für eine invasive Beatmung werden die Patienten in ein künstliches Koma gelegt. Mittlerweile wissen wir, dass das Virus die Atemwege vor allem auch als Eintrittspforte nutzt und an den Gefäßen großen Schaden anrichtet. Viele Patienten nehmen die daraus resultierende schwere Gasaustauschstörung gar nicht dementsprechend wahr, merken also wenig von ihrem eklatanten Sauerstoffmangel. Wir beobachten das und bezeichnen das als „silent“ hypoxia.

Wie lange müssen die Patienten beatmet werden?

Die Patienten sind häufig vier bis sechs Wochen auf der Intensivstation. Sehr selten kann die Zeit verkürzt werden, zudem gibt es auch zeitliche Ausreißer nach oben. Während der künstlichen Beatmung müssen sich die Menschen von Infekt und Lungenschaden erholen. Je länger die Patienten im künstlichen Koma liegen, desto mehr bauen sie allgemein an Substanz vor allem Muskeln ab. Auch Nierenschäden können den Weg zurück deutlich erschweren.

Was passiert auf der sogenannten Weaning-Station?

Wir haben hier 12 Betten nur für Patienten, die nicht so einfach auf der Intensivstation vom Beatmungsgerät wieder entfernt werden können. Auf unserer Weaning-Station werden sie langsam und unter spezieller Beobachtung entwöhnt. Rund 60 Prozent der Patienten können wir hier erfolgreich von jeglicher Beatmungsunterstützung lösen. Die anderen Patienten sind dann entweder auf zwischenzeitlich nicht-invasive Beatmung angewiesen oder auf zwischenzeitlich sowie durchgängig invasive Beatmung (unter 15 Prozent).

Wie gefährlich ist die künstliche Beatmung?

So ein Verfahren hat natürlich bei jedem Patienten viele Begleitrisiken. Menschen im künstlichen Koma bauen Substanz ab. Sie haben ein erhöhtes Risiko, schwere Infektionen zu bekommen, entwickeln eine Polyneuropathie oder ähnliches. Der Organismus gewöhnt sich insofern an die Beatmung, als dass Atemmuskulatur abgebaut wird. Das muss nachher wiederaufgebaut und trainiert werden. Wir haben dafür ein Team aus vielen unterschiedlichen Berufsgruppen.

Ist Ihre Entwöhnungsstation mit Covid-Fällen belegt?

Seitdem das Virus kursiert, gibt es stets Fälle – aber das ist noch nicht der Hauptanteil der Patienten. Wie sich die Situation entwickelt, müssen wir abwarten. Es gibt Patienten, die auch nach dem Klinikaufenthalt weiter beatmet werden müssen und solche, die nicht komplett von der Beatmung wegkommen aber auch nicht rund um die Uhr auf Sauerstoffzufuhr von außen angewiesen sind. Manche fangen nach einer Zeit spontan damit an, wieder selber zu atmen, bei anderen wiederum dauert die Entwöhnung sehr lange. Außerklinische Beatmungseinrichtungen spielen in diesem Punkt eine wichtige Rolle.

Mit welchen Spätfolgen haben intubierte Patienten am meisten zu kämpfen?

Folgen des künstlichen Komas sind vielfältig, allen voran ist Muskelabbau und Polyneuropathie zu nennen. Invasive Beatmung kann aber abhängig von Invasivität und Dauer auch zu Lungenschädigungen führen. Speziell bei den Patienten mit schweren Covid-19 Verläufen sehen wir neben länger bestehenden Lungenschädigungen auch ein anhaltendes „Fatigue“- Syndrom, bestehend aus Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Schwäche. Vielen Menschen fehlt einfach die Kraft. Die Häufigkeit von langfristigen Komplikationen wird sich noch in der Nachsorge dieser Patienten zeigen. Andere Probleme sind eine gestörte Nieren- oder Herzfunktion.

Das ist der Lungenspezialist Prof. Dr. Fühner Prof. Dr. Thomas Fühner leitet seit Anfang des Jahres die Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin am KRH Klinikum Siloah. Am Klinikum Braunschweig führte der 44-jährige Lungenspezialist zuvor die Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Der gebürtige Meppener hat seine Ausbildung an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) absolviert. Es folgten Stationen in Düsseldorf und an der MHH, wo er als Oberarzt mit dem Schwerpunkten interventionelle Bronchoskopie, Emphysem-Ambulanz und Intensivstation arbeitete. Fühner ist verheiratet und hat zwei kleine Söhne und lebt in Hannover.

Gibt es genügend Fachpersonal für den Weaning-Bereich?

In unserem Weaningbereich brauchen wir einen Expertenmix. Hier arbeiten auch andere Berufsgruppen wie Atemtherapeuten und Logopäden. Der Fachkräftemangel in der Pflege besteht grundsätzlich und zwar bundesweit. Durch die Patienten-Personal-Untergrenze hat sich die Situation in den vergangenen eineinhalb Jahren noch zugespitzt. Im Moment stehen wir mit den anderen Kliniken in der Region und den Behörden im ständigen Austausch über absehbare Engpässe. Sollte das akut werden, werden alle gemeinsam ähnlich reagieren wie bereits im Frühjahr – beispielsweise mit dem landesweiten Aussetzen der nicht dringlichen Eingriffe und Untersuchungen. Der Fachkräftemangel belastet – ist aber hier derzeit nicht akut.

Rechnen Sie mit einem Rückgang anderer schwerer Infekte in diesem Winter?

Auf der Südhalbkugel in Australien und Neuseeland hat sich gezeigt, dass es weitaus weniger Grippefälle gab. Die Corona-Beschränkungen könnten uns auch diesen positiven Effekt bescheren. Grippe- und Pneumokokkenimpfungen sind sehr umworben und auch stärker nachgefragt worden. Die Menschen sind sensibilisiert.

Warum reagieren Ihrer Ansicht nach einige Menschen so stark auf das Virus, dass sie schließlich intensiv behandelt werden müssen?

Es gibt bekannte Faktoren wie Vorerkrankungen – dabei besonders Bluthochdruck und Diabetes – und Alter. Auch die Viruslast, mit der man in Kontakt kommt, spielt eine Rolle für den Verlauf. Allerdings gibt es eben auch immer wieder Ältere mit milden und Jüngere mit schweren Krankheitsverläufen. Für einige Patienten mit schweren Covid-19 Verläufen sind Weaning-Einheiten ein wichtiges Hilfsmittel auf dem Weg zurück in das alte Leben.

Stichwort: Beatmung Beatmung an sich funktioniert nicht wie das natürliche Atmen. Bei der natürlichen Atmung wird im Brustkorb durch Anspannen der Atemmuskulatur ein Unterdruck erzeugt. Die Luft strömt dann passiv ein. Die Beatmungsmaschine aber presst mit zum Teil hohem Druck Luft in die Lungen. Das kann schädlich sein. Je länger und je massiver das Lungenversagen ist, desto größer ist das Risiko. Wenn die Beatmungsbedingungen zu angespannt sind, wird in seltenen Fällen vorübergehend eine künstliche Lunge eingesetzt, bei der das Blut direkt mit Sauerstoff angereichert wird. Spezialisierte Weaningzentren versorgen Patienten nach schweren Erkrankungen, wie beispielsweise einer beatmungspflichtigen Lungenentzündung oder nach schweren Unfällen oder Operationen, um sie von einer maschinellen Langzeit-Beatmung zu entwöhnen. Der Fachbegriff für diesen oft schwierigen und langwierigen Gesamtprozess lautet Weaning. Das Weaningzentrum im KRH Klinikum Siloah ist seit 2012 von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin zertifiziert und hat sich seitdem fachlich und baulich stetig nach modernstem Standard weiterentwickelt. Mit dem Zertifikat wird die Expertise in allen Bereichen der Beatmungsmedizin bestätigt.

Von Susanna Bauch