Bei einem Streit zwischen sechs Männern hat in der Nacht zu Sonntag an der Hannoverschen Straße in Misburg-Nord ein 36-Jähriger durch einen Messerstich schwere Verletzungen erlitten. Einem 27-Jährigen wurden mit demselben Messer und Fußtritten gegen den Kopf leichte Verletzungen zugefügt. Gegen beide sowie gegen einen 26-Jährigen ermittelt nun die Polizei wegen verschiedener Formen der Körperverletzung. Alle drei Männer wurden festgenommen.

27-Jähriger wehrt sich mit einem Messer

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich eine Gruppe von fünf Männern gegen 3.20 Uhr an der Hannoverschen Straße aufgehalten haben und dann mit dem 27-Jährigen in Streit geraten sein. Laut Polizei griff der 36-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung den 27-jährigen an und trat ihm mehrfach gegen den Kopf. Dieser zog demnach daraufhin ein Messer und fügte dem 36-jährigen Kontrahenten eine schwere Verletzung am Oberschenkel zu.

Auf der Flucht die Waffe fallen gelassen

Als sich der junge Mann daraufhin zurückzog, soll ihm nach Polizeiangaben das Messer aus der Hand gefallen sein. Ein 26-Jähriger aus der inzwischen einige Meter entfernten Gruppe hob es wenig später auf, ging auf den 27-Jährigen zu und verletzte ihn leicht am Oberkörper. Dieser nahm das Messer nach derzeitigem Ermittlungsstand wieder an sich, warf die Waffe in ein Gebüsch und flüchtete in ein in der Nähe liegendes Gebäude.

Polizei nimmt alle drei beteiligten Männer fest

Die von Zeugen alarmierte Polizei nahm den 27-Jährigen kurze Zeit später fest und beschlagnahmte auch das inzwischen gefundene Messer. Der Leichtverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde seine Stichwunde am Oberkörper ambulant versorgt. Auch der 36-Jährige und sein 26 Jahre alter Komplize wurden vorläufig festgenommen. Der am Oberschenkel schwer verletzte Mann kam aber sofort in eine Klinik und wurde dort operiert. Der 26-Jährige wurde nach seiner Befragung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der 27-Jährige und der 36-Jährige müssen sich nun jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, gegen den 26-Jährigen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ein.

