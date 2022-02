Hannover

Auf Deutschland und auch auf die Region Hannover kommen zwei schwere Stürme zu, die die Zerstörungskraft des Sturm Kyrill aus dem Januar 2007 erreichen könnten. Laut Wetter.de werden bereits ab Mittwochabend orkanartige Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 105 bis 119 Kilometer pro Stunde erwartet, Wetter.com kündigt für den Raum Hannover ein „hohes Unwetterpotenzial“ bis Donnerstagnachmittag an.

In der Nacht zum Donnerstag kann es in der Region Hannover orkanartige Böen aber auch Orkanböen geben, berichtet Meteorologe Frank Böttcher von Böttcher-Science in Hamburg. Für den Brocken im Harz rechnet Böttcher sogar mit Windgeschwindigkeiten von 160 Stundenkilometern.

Sturm in Hannover

Die Unwetterwarnung hat die Warnstufe 3. Zu erwarten seien „schwere Sturmböen mit 10 Beaufort, während einer Kaltfrontpassage strichweise auch orkanartige Böen mit 11 Beaufort“, heißt es in einem Hinweis von Wetter.com. Eine Windabschwächung sei erst für die Nacht zu Freitag zu erwarten.

Und es gibt an diesem Sturmfeld noch eine Besonderheit: Es ist lang anhaltend, erläutert der Meteorologe. Ab Mittwochnacht bis Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr muss in der Region Hannover mit Böen von über 100 Stundenkilometern gerechnet werden, vor und in Regenschauern können die Böen noch heftiger ausfallen.

Einschränkungen im Bahnverkehr möglich

Böttcher warnt vor umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen. Das Betreten von Wäldern und Parks könnte lebensgefährlich sein. Der Boden ist durch die Regenfälle noch aufgeweicht, deshalb können Bäume leichter entwurzelt werden. Gegenstände können herumfliegen, Gerüste sind einsturzgefährdet. Der Wetterexperte rechnet auch damit, dass die Bahn den Fernverkehr zweitweise einstellen wird. Wer am Donnerstag eine Reise plant, sollte über Alternativen nachdenken. Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt, Garten, Balkon und Terrasse sturmfest zu machen.

Ab Donnerstagabend gibt es dann eine kurze Atempause, am Freitag zieht dann ein sogenanntes Schnellläufertief über Westeuropa hinweg. Hier gibt es noch Unsicherheiten über die genaue Zugbahn, erläutert Böttcher. Möglicherweise liegt das Zentrum über Dänemark, dann wird es an der Nordseeküste eine Sturmflut geben. Möglich ist aber auch eine Zugbahn weiter südlich. In beiden Fällen sei allerdings die Region Hannover betroffen, in der Nacht zum Sonnabend müsse deshalb in der Region Hannover erneut mit orkanartigen Böen gerechnet werden, möglicherweise auch mit Orkanböen.

Verliert das zweite Sturmtief an Kraft?

Aber möglich ist auch, dass zumindest das zweite Sturmtief nicht so heftig ausfällt, wie befürchtet, sagt Wetterexperte Böttcher. Er habe schon mehrmals ähnliche Wetterlagen mit zwei Sturmtiefs hintereinander erlebt, bei denen der erste Sturm dann der heftigere war, weil durch den ersten Sturm in der Atmosphäre schon Kraft verloren gegangen ist.

Vergleichbar sind die derzeit angekündigten Stürme mit „Kyrill“, der am 18. und 19. Januar 2007 über Deutschland und die Region Hannover hinwegfegte. Am Flughafen Hannover-Langenhagen wurden damals Spitzenböen von 112 Stundenkilometern gemessen. Polizei und Feuerwehr mussten in Niedersachsen zu tausenden Einsätzen ausrücken. Im Landkreis Hildesheim kam ein Mann ums Leben, als ein Baum auf sein Auto fiel.

Zuletzt waren beim Sturm „Nadja“ Anfang Februar die Zeiger der Marktkirche verbogen worden. An mehreren Orten in der Region stürzten Bäume um. Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte waren stundenlang im Einsatz.

Von Conrad von Meding und Mathias Klein