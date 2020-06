Schwerer Fall von Kindesmissbrauch: Auch Mann aus Hannover festgenommen

Hannover

Bei Ermittlungen in einem neuen bundesweiten Missbrauchsfall hat die Polizei Münster drei Kinder als Opfer identifiziert. Sie seien 5, 10 und 12 Jahre alt, teilten die Ermittler am Sonnabend in Münster mit. Elf Tatverdächtige wurden im Zuge der Ermittlungen festgenommen, sieben Personen, sechs Männer und eine Frau, sitzen in Untersuchungshaft, unter ihnen auch der Mann aus Hannover.

Der Hauptbeschuldigte in dem Fall, in dem es auch um die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte geht, ist ein 27-jähriger IT-Spezialist aus Münster. Bei der verhafteten Frau handelt es sich um seine Mutter – ihr wird vorgeworfen, von den Taten ihres Sohnes gewusst und Beihilfe geleistet zu haben.

Täter filmten ihre Handlungen

Die Polizei in Münster berichtete am Sonnabend in ihrer Pressekonferenz von schlimmstem Missbrauch in mehreren Fällen in den Jahren 2018 bis 2020. Dabei sollen sich die Beschuldigten die Kinder auch gegenseitig vermittelt haben. Außerdem filmten sie die Missbrauchshandlungen.

Die Beamten gelang es, auf einer gelöschten Festplatte schockierende Aufnahmen wiederherzustellen. Sie dokumentieren, wie sich vier der Beschuldigten, darunter der 35-Jährige aus Hannover, Ende April in einer Gartenlaube in Münster über Stunden an den beiden fünf- und zehnjährigen Jungen vergingen.

Der 35-Jährige, der ebenfalls IT-Experte sein soll, wurde am Freitag in Hannover festgenommen.

Von HAZ