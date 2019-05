Hannover

Zwei Autofahrerinnen haben sich am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 nahe dem Kreuz Hannover-Buchholz schwere Verletzungen zugezogen. Um die Ursache des Unfalls zu ermitteln, sucht die Polizei nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren sowohl eine 57-jährige Porschefahrerin als auch eine 49 Jahre alte Frau mit ihrem VW-Polo gegen 21.35 Uhr auf der A 2 in Richtung Berlin unterwegs, als sie kurz vor dem Kreuz Hannover-Buchholz aus bislang ungeklärter Ursache zusammenprallten. Beide Frauen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf rund 18.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Während der Unfallaufnahme wurde der Hauptfahrstreifen der A 2 gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Weil beide Autofahrerinnen aufgrund ihrer schweren Verletzungen bislang noch keine Angaben zu möglichen Gründen für den Zusammenstoß machen konnten, sucht die Polizei dringend Zeugen. Hinweise werden unter Telefon (05 11) 1 09 89 30 entgegengenommen.

Von Ingo Rodriguez