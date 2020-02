Hannover

Die Schwesternschaften von Friederiken- und Henriettenstift haben eine lange Tradition. Am Dienstag besiegelten sie bei einem Festgottesdienst ihre Fusion – und gehen als Diakovere-Schwesternschaft einen weiteren Schritt in die Zukunft. Seit einigen Jahren schon nehmen die Schwesternschaften auch Männer als Mitglieder auf, außerdem müssen Mitarbeiter nicht mehr in der Pflege tätig sein, um der Gemeinschaft beitreten zu können. Und jetzt öffnet sich die christliche Schwesternschaft auch anderen Religionen: Unter den neun Neuzugängen, die am Dienstag feierlich aufgenommen wurden, ist auch eine Muslimin. „Wir haben zurzeit 633 Mitglieder, Tendenz steigend“, sagt Oberin Susanne Sorban.

Schwesternschaft verzeichnet Zulauf

Den Grundstein für die evangelische Schwesternschaft der Friederiken haben starke Frauen vor 180 Jahren gelegt. Sie gründeten damals den „Frauenverein für Armen- und Krankenpflege“ und sehen bis heute in der Pflege eben dieser Menschen eine konkrete Antwort auf die Herausforderung der christlichen Botschaft. Grundlegend ist dabei, Diakonie – also den Dienst am Menschen im kirchlichen Rahmen – mit einer professionellen Pflege zu verbinden.

„Wir sind offen für andere Religionen“: Oberin Schwester Susanne Sorban. Quelle: Christian Behrens

Seitdem sei der Zulauf ungebrochen, betont Oberin Sorban. Zuletzt zählte die Schwesternschaft im Friederikenstift allein 562 Mitglieder, davon rund 500 im aktiven Dienst. Es sei ungewöhnlich, dass junge Menschen sich einer christlichen Gemeinschaft anschließen möchten, während die Kirchen mit Austritten zu kämpfen haben.

Als moderne Schwesternschaft hatten sich die Friederiken längst verheirateten Frauen geöffnet, nehmen seit zehn Jahren auch Männer auf und jetzt erstmalig eine Muslimin. „Wir sind offen für andere Religionen – in erster Linie allerdings aus der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen“, sagt Sorban.

Leben und Arbeit im Dienst am Nächsten

Die evangelische Diakoniegemeinschaft Henriettenstift gibt es seit dem frühen 19. Jahrhundert. Um die damalige soziale Not des beginnenden Industriezeitalters aufzufangen, wurden immer mehr Kräfte in der Alten- und Krankenpflege, aber auch in der Bildung und Fürsorge von Kindern gebraucht. Die Diakonissen stellten ihr Leben in den Dienst am Nächsten. Zur Gemeinschaft im Henriettenstift gehörten zuletzt 63 Frauen, zwei arbeiten derzeit noch in der Klinik. „Vor 160 Jahren hat die Arbeit dieser Frauen im Henriettenstift begonnen, jetzt werden die beiden Einheiten zusammengeführt“, sagt Uwe Mietzko, theologischer Geschäftsführer der Diakovere. Insgesamt sind bei der Diakovere rund 4600 Mitarbeiter beschäftigt.

Mitglieder müssen nicht in der Pflege tätig sein

Mitglied der Schwesternschaft ist seit Dienstag auch Sven Burmeister – er ist der siebte Mann unter den 633 Mitgliedern. Burmeister ist Medizintechniker, er darf der Gemeinschaft beitreten, obwohl er nicht in der Pflege tätig ist. Für ihn erfüllt sich damit ein Wunsch: „Ich möchte der Schwesternschaft angehören, weil ich auch im Arbeitsalltag den christlichen Gedanken leben und weitergeben will“, sagt der 48-Jährige. Er möchte eine Vorbildfunktion für jüngere Menschen einnehmen, und zudem etwas leisten, „für das ich nicht bezahlt werde“.

Moderne Ansichten sollen Platz in Schwesternschaft finden

Sie ist jetzt eingesegnete Schwester: Mareike Bödeker. Quelle: Christian Behrens

Der Altersdurchschnitt in der vereinten Gemeinschaft ist mit 46 Jahren eher jung. Mareike Bödeker, die im Festgottesdienst mit acht weiteren Schwestern eingesegnet wurde, liegt mit 36 Jahren darunter. „Ich liebe Traditionen, und ich möchte diese selbst mit fortführen“, begründet die Gesundheitspflegerin ihre Entscheidung. Sie halte es auch für wichtig, dass jüngere, moderne Ansichten ihren Platz in der Schwesternschaft finden. „Mit der christlichen Geisteshaltung bewahren wir auch einen anderen, besonderen Blick auf die Kranken.“

Oberin Schwester Sorban ist stolz auf die Kultur, die in den Häusern der Diakovere gelebt wird. „Wir geben uns Mühe und nehmen uns Zeit. Beides ist oft wichtiger als Bilanzen.“

