Es wird länger dauern, bis Hannovers Hallenbäder wieder in Schuss sind, so viel steht fest. Sportdezernentin Konstanze Beckedorf hatte kürzlich im Rat angekündigt, dass die Stadt Hannover ihr Bädersanierungsprogramm zeitlich strecken wolle, weil nicht mehr genug Geld im Topf sei. Das liegt offenbar auch daran, dass die Ratsmehrheit (SPD, Grüne, FDP) gut zwei Millionen Euro für andere Vorhaben ausgeben will, etwa für den Bau eines Familiensportzentrums in Kirchrode. Der Landesschwimmverband schlägt jetzt Alarm und meint, dass eine Sanierung der Bäder längst überfällig sei. SPD und Grüne betonen, dass keinesfalls geplant war, Mittel aus dem Topf für die Bädersanierung abzuschöpfen.

Zahl der Nichtschwimmer „alarmierend“

Der Landesschwimmverband argumentiert, dass bereits vor Beginn der Corona-Pandemie die Zahl der Nichtschwimmer alarmierend hoch gewesen sei: 60 Prozent aller Zehnjährigen bundesweit könnten nicht ausreichend schwimmen. „Hannovers weiterführende Schulen weisen nicht nur vereinzelt deutlich höhere Quoten auf, was vor allem an den fehlenden Schwimmlernflächen in der Landeshauptstadt liegt“, moniert der Verband. Die Corona-Krise verschärfe die Lage. In den vergangenen zwölf Monaten seien nahezu alle Hallenbäder für Schulen und Vereine nicht verfügbar gewesen. „Allein diese Tatsache wird zu einem weiteren immensen Nichtschwimmeranstieg in den Grundschulen führen“, teilt der Landesschwimmverband mit.

SPD: Wir brauchen ein neues Bädersanierungsprogramm

SPD und Grüne weisen jede Schuld von sich. „Die beantragten Mittel sollten aus dem Topf für Sportentwicklung genommen werden, nicht aus dem Topf für Bädersanierung“, sagt SPD-Sportpolitiker Angelo Alter. SPD, Grüne und FDP wollen den Turn Klubb zu Hannover (TKH) beim Bau eines neuen Familiensportzentrums mit 1,5 Millionen Euro unterstützen sowie dem TuS Bothfeld eine halbe Million Euro für eine neue Laufbahn spendieren. Keinesfalls solle dadurch die Bädersanierung verzögert werden, meint Alter, im Gegenteil: „Wir brauchen dringend ein neues Bädersanierungsprogramm.“

Grüne: Neue Fachbereichsleitung mit Interesse am Schwimmsport gewünscht

Dem stimmt auch sein Kollege von den Grünen, Mark Bindert, zu. Er kritisiert, dass es die Sportverwaltung versäumt habe, das in die Jahre gekommene Bädersanierungsprogramm zu aktualisieren – so wie es der Rat gefordert hatte. Tatsächlich dürften die für die Modernisierung der Bäder vor sieben Jahren veranschlagten Summen längst nicht mehr ausreichen. Damals hatte die Stadt mit 42 Millionen Euro für die Reparatur sämtlicher Bäder gerechnet. „Wir brauchen eine neue Leitung des Sportfachbereichs, die Interesse am Schwimmsport hat“, fordert Bindert. Der Posten ist seit einigen Monaten vakant.

