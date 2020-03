Die SPD-Fraktion in Bothfeld-Vahrenheide möchte die Öffnungszeiten für das Lister Bad in Vahrenheide und das Nord-Ost-Bad in Groß-Buchholz verlängern. Im Sommer ist teilweise kein Bad geöffnet. Aus Sicht der Stadt Hannover lässt sich der Wunsch allerdings nicht umsetzen.