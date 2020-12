Hannover

Es sollte eine Aktion für den guten Zweck werden: Doch organisatorische Probleme machen Schwimmer Nils Rudolph einen Strich durch die Rechnung. Der 26-Jährige hat sein geplantes Schwimmen durch den Maschsee abgesagt.

Eigentlich hatte Rudolph am Sonnabend um 15 Uhr von der Löwenbastion bis zum Nordufer des Maschsees schwimmen wollen. Der 26-jährige Eisschwimmer wollte mit seiner Aktion auf die Deutsche Knochenmarkspenderdatei ( DKMS) und die Stammzellspende aufmerksam machen. Daraus wird nun vorerst nichts. Er habe zwar die Genehmigung der Stadt Hannover für sein Vorhaben, doch es stehe am Sonnabend kein Rettungsboot zur Verfügung, das ihn im Wasser hätte begleiten können, so Rudolph.

Pro Minute, die er im Wasser verbringt, sollten seine Sponsoren einen Betrag an die DKMS überweisen. Nun möchte Rudolph das Schwimmen im nächsten Jahr nachholen und dann die Spenden sammeln.

Von Inga Schönfeldt