Noch in diesem Jahr können in Misburg die Bagger anrücken und mit Abriss und Neubau des Misburger Bads beginnen. Die Kommunalaufsicht, eine Behörde des niedersächsischen Innenministeriums, hat das 30-Millionen-Euro-Vorhaben genehmigt – ohne Auflagen. Das teilte dem Vernehmen nach Sportdezernentin Konstanze Beckedorf kürzlich dem vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss mit. Damit hat die Kommunalaufsicht zugleich den Kostenrahmen für das Vorhaben abgesteckt. Manche Ratspolitiker vermuten, dass der Neubau teurer wird.

Drei Millionen Euro schießt Bund zu

Die Schwimmhalle in Misburg ist seit sechs Jahren wegen statischer Probleme geschlossen, nur das Freibad ist in Betrieb. Die Kosten für Abriss und Neubau gibt die Stadt Hannover mit 32,968 Millionen Euro an, wie aus einer vertraulichen Verwaltungsunterlage hervorgeht. Drei Millionen Euro schießt der Bund aus einem Fördertopf hinzu, weitere drei Millionen Euro hat die Stadt als Sicherheitspuffer einkalkuliert, falls die Baukosten steigen.

Das Misburger Bad liegt seit sechs Jahren still. Quelle: von Ditfurth

Manche Ratspolitiker befürchten, dass der Kostenrahmen nicht ausreicht. „Bei der gegenwärtigen Materialknappheit könnte der Neubau des Misburger Bads teurer werden“, sagt ein Ratsherr aus dem Verwaltungsausschuss.

Umsetzung in öffentlich-privater Partnerschaft

Das Bauvorhaben wird in öffentlich-privater-Partnerschaft (ÖPP) umgesetzt. Das bedeutet: Eine private Firma geht in Vorleistung und tritt als Bauherr auf, während die Stadt das neue Bad in Raten abzahlt. Auf die Ausschreibung hatte sich nur ein einziges Unternehmen beworben.

Freibad wird neu gestaltet

Dem Vernehmen nach soll das Bad als einstöckiges Gebäude errichtet und komplett barrierefrei werden. In der Schwimmhalle befinden sich ein 25-Meter-Becken mit Drei-Meter-Sprungbrett, ein Lehrschwimmbecken sowie ein Planschbecken für Kleinkinder. Die beiden Schwimmbecken im Freibadbereich werden mit Edelstahl ausgekleidet, weil die Kacheln bereits herausfallen. Eine kleine Wasserrutsche ist vorgesehen, auf einem kleinen Feld mit zwei Toren können Kinder Fußball spielen. Kleinkinder dürfen sich auf eine Matschgrube freuen.

Die Bauzeit beträgt zwei Jahre, im November 2023 soll das neue Misburger Bad eröffnet werden.

Von Andreas Schinkel