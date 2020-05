Hannover

Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll Marian I. wegen gefährlicher Körperverletzung für vier Jahre und einen Monat in Haft, der Verteidiger des 38-Jährigen plädierte am Dienstag auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahre und acht Monate. I. hatte in den frühen Morgenstunden des 27. Juli 2019 am Bredero-Hochhaus einen 42-Jährigen aus nichtigem Anlass mit einer Bierflasche angegriffen und sein Opfer mit einem abgebrochenen Flaschenhals mehrfach in Gesicht und Hals gestochen. Die Nachtschwärmer, die nahe der Dax-Bierbörse und dem Club Zaza unterwegs waren, bekamen von der Augenblicksattacke nichts mit. Der 42-Jährige überlebte den Angriff, trug aber markante Narben davon.

Verteidiger bestreitet Tötungsvorsatz

I. muss sich seit Ende April vor dem Schwurgericht Hannover wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Doch der Vorsitzende Richter Stefan Joseph signalisierte am Dienstag schon vor den Plädoyers, dass die Kammer den Anklagepunkt des versuchten Totschlags fallenlassen könnte, weil der Täter seinen Angriff abgebrochen habe. In diese Richtung argumentierte dann auch die Staatsanwältin, während Verteidiger Oliver Hille einen Tötungsvorsatz seines Mandanten sogar generell in Frage stellte.

Wie auf den Bildern einer Überwachungskamera zu sehen war, hatte I. sein Opfer nach einem Streit um eine Zigarette zunächst geohrfeigt und ihm einen Fußtritt verpasst. Wenige Minuten später kam er zurück und fiel mit der Bierflasche über den Älteren her. Jedoch hielt er nach wenigen Augenblicken aus freien Stücken inne und setzte lediglich sein Wortgefecht mit dem Schwerverletzten – der nicht gleich zu Boden ging – fort. Juristen sprechen in diesem Fall von einem Rücktritt vom Tötungsversuch, und damit bliebe nur der Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung übrig.

Schuldfähigkeit eingeschränkt?

Beide Männer waren zur Tatzeit angetrunken, bei I. wurde an jenem Sonnabend im Juli 2019 eine Blutalkoholkonzentration von 2,44 Promille ermittelt. Doch dürfte dem Angeklagten noch aus anderen Gründen eine verminderte Schuldfähigkeit zugebilligt werden: Ein psychiatrischer Sachverständiger bescheinigte dem 38-Jährigen am Dienstag eine dissoziative Persönlichkeitsstörung.

Negativ zu Buche schlägt bei I., dass er bereits 20 Einträge im Vorstrafenregister aufweist, darunter Verurteilungen wegen Körperverletzung, Nötigung, Diebstahl und Sachbeschädigung. So floss in das von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafmaß auch ein Monat Haft aus einer Vorverurteilung in Göttingen ein. Das Schwurgericht Hannover wird sein Urteil am 20. Mai sprechen.

