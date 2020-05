Ein Sprung vom Balkon bewahrte eine 31-Jährige nicht vor 15 Messerstichen – doch die in Hannover-Vahrenwald wohnende Frau überlebte die Attacke ihres eifersüchtigen Ehemanns im September 2019. Der 34-Jährige legte in einer Neuauflage des Prozesses am Montag ein Geständnis ab. Auch die beiden Söhne des Paares waren im Gerichtssaal.