Es gab schon etliche Schwurgerichtsprozesse, bei denen das Strafmaß erheblich höher ausgefallen sein wird als bei dem Verfahren, das die Kammer unter Vorsitz von Richter Stefan Joseph am Dienstag eröffnet hat. Marius L. (45) muss sich am Landgericht Hannover wegen versuchten Totschlags verantworten – doch wurde das zur Tatzeit 17 Jahre alte Opfer im Mai 2019 überhaupt nicht verletzt, zudem stand der mit einem Messer herumfuchtelnde L. unter dem Einfluss von Alkohol – laut Anklage 2,44 Promille – und Marihuana. So geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der 45-Jährige den Jüngeren im Zustand verminderter Schuldfähigkeit attackierte.

„Ich werde dich töten“

Das Geschehen spielte sich an einem Freitag Nachmittag an der Vahrenwalder Straße zwischen Dragoner- und Halkettstraße ab. Der Angeklagte hatte in einem Laden eingekauft, der afrikanische Lebensmittel vertreibt, und war dort mit der Besitzerin in Streit geraten – nicht zum ersten Mal. Kurz nachdem L. den Laden verlassen hatte, traf er auf den Neffen der Ladeninhaberin und begann, diesen auf offener Straße zu beschimpfen. Dann holte er nahe einem Kiosk ein Messer mit sechs Zentimeter langer Klinge aus seiner Tasche, zielte damit in Richtung des Jugendlichen und rief laut Zeugenaussagen englischsprachige Sätze wie „Ich werde dich töten“ oder „Ich steche dich ab, wenn du dich bewegst.“

Mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraft

Der schon mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestrafte L. stritt die Tatvorwürfe vor Gericht ab. Der Junge sei von der Ladenbesitzerin aufgehetzt worden, der 17-Jährige habe ihn schlagen wollen, und das Messer habe er eher zufällig in der Hand gehalten, weil es ihm aus der Tasche gefallen sei. Das Opfer gab zu, den Älteren weggeschubst zu haben, um ihn auf Distanz zu halten. Anders als bei den polizeilichen Vernehmungen bestritt er aber, dass ihn L. mit dem Messer habe verletzen oder gar töten wollte. Auf Nachfrage von Richter Joseph gab er zu, mit dem Angeklagten schon seit drei Jahren gut bekannt zu sein; die Frage, ob er womöglich gar nicht wolle, dass L. verurteilt wird, verneinte der junge Mann allerdings.

Messer lag in Fensternische

Wie ein 23-jähriger Zeuge am Dienstag aussagte, hatte er am Tattag mehrfach die Sätze „I’ll kill you“ vonseiten L.s gehört, auch habe dieser mit dem Messer in der Hand wie ein Betrunkener gewirkt, der zuschlagen wolle. Dieser Zeuge verständigte denn auch die Polizei, die den Angeklagten wenig später aufgriff; das Messer hatte L. in der Fensternische eines nahe gelegenen Hauses abgelegt.

Von Michael Zgoll