Hannover

Der 30 Jahre alte Heinz Mesur B. ist wegen heimtückischen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zwölfeinhalb Jahren verurteilt worden. Das Schwurgericht Hannover unter Vorsitz von Richter Stefan Joseph sprach am Freitag den in Burgwedel geborenen Deutschen – der bis zu seinem 25. Lebensjahr in der Türkei gelebt hat – schuldig, am 29. Dezember 2018 einen 29-jährigen Mann mit drei Messerstichen umgebracht zu haben. Die Attacke auf das arglos in einem Bett liegende Opfer führte der Täter in seiner eigenen Wohnung in Hainholz aus, im Erdgeschoss eines Hauses an der Schulenburger Landstraße an der Stadtbahnhaltestelle Fenskestraße.

Heinz Mesur B. (l.) wird von Rechtsanwalt Anselm Schanz verteidigt. Quelle: Michael Zgoll

Die Kammer billigte B. zu, man könne nicht auszuschließen, dass seine Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt erheblich vermindert gewesen sei: Der Angeklagte hatte 3,2 Promille Alkohol im Blut und am Vorabend Crack, also Kokain in besonders aufbereiteter Form, konsumiert. Allerdings bescheinigte Richter Joseph dem 30-Jährigen, dass dieser schon seit Jahren Drogen aller Art zu sich nehme und in diesem Zusammenhang schon mehrfach mit Gewalttaten aufgefallen sei: „Alkohol, Drogen und Messer begleiten Sie durch Ihr Leben.“ So hatte B. beispielsweise in einem Kiosk am Goetheplatz einen anderen Kunden durch einen Messerstich in den Nacken verletzt.

Täter stach mit Gemüsemesser zu

Der Tat in Hainholz vorausgegangen war ein feuchtfröhlicher Abend von B. mit dem späteren Opfer sowie einer 17-Jährigen, die ebenfalls stark drogenabhängig ist. In den Morgenstunden fuhren die drei in die Schulenburger Landstraße, wo der 30-Jährige den zwei Jüngeren einen Schlafplatz in seiner Wohnung angeboten hatte. Die beiden zogen sich halb aus, legten sich in ein Bett – und hatten schnellen Sex. Dies erboste B., der sich nach Überzeugung des Gerichts offenbar selbst Hoffnungen auf ein sexuelles Abenteuer mit der jungen Frau gemacht hatte, so sehr, dass er sich in der Küche ein Gemüsemesser mit 20 Zentimeter langer Klinge griff und in den Raum mit dem gerade einschlafenden Paar trat. Dort stach er dem 29-Jährigen mit großer Wucht zweimal in die Brust.

Tatzeugin schrie: „Das ist der Mörder.“

Das Opfer erlitt bei einem Fluchtversuch im Zimmer einen dritten Stich in den Oberschenkel. In seiner Todesangst wurden bei dem Mann noch einmal kurzzeitig gewaltige Kräfte freigesetzt, er entwand dem Täter das Messer und fügte diesem seinerseits zwei Stiche in den Oberkörper zu – bevor er aufgrund seines starken Blutverlusts ohnmächtig wurde und starb. Die 17-Jährige war an jenem Sonnabend gegen 9.30 Uhr halbnackt auf die Straße gelaufen, als sie den aus dem Haus wankenden B. erblickte, schrie sie: „Das ist der Mörder.“

Staatsanwältin Ann-Kristin Fröhlich hatte für den schon mehrfach vorbestraften Angeklagten eine Haftstrafe von 14 Jahren gefordert, Verteidiger Anselm Schanz – wegen eines nicht eindeutig belegbaren Tathergangs – auf Freispruch plädiert.

Von Michael Zgoll