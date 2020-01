Hannover

Das Schwurgericht Hannover hat Mohamad A. wegen Mordes und Vergewaltigung mit Todesfolge zu einer Haftstrafe von elf Jahren verurteilt, außerdem soll der 49-jährige Sudanese nach Verbüßung seiner Haftstrafe eine Entziehungskur im Maßregelvollzug antreten. Die Kammer unter Vorsitz von Joachim Lotz sprach A. schuldig, am 30. Juli 2018 eine 63-jährige Frau aus der Obdachlosenszene auf einem Spielplatz nahe der Gartenstraße ( Oststadt) erwürgt zu haben.

Prozess musste wiederholt werden

Vor einem Jahr war A. wegen der gleichen Tat von einem anderen hannoverschen Schwurgericht zu zehn Jahren Haft und drei Jahren Maßregelvollzug verurteilt worden. Weil die damalige Kammer nicht von einer Mordtat ausging, sondern nur von einer Vergewaltigung mit Todesfolge, hatte der Bundesgerichtshof dem Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben und das Verfahren nach Hannover zurück verwiesen. Das neue Strafmaß weicht nicht gravierend vom alten Urteil ab, und so ist es auch erklärlich, dass die Staatsanwaltschaft am Freitag ebenso wie vor einem Jahr auf 13 Jahre Gefängnis und der Verteidiger ebenso wie im Januar 2019 auf zehn Jahre Haft plädierte.

Ein qualvoller Tod

Die Kammer hielt dem Pfandflaschensammler aus der Obdachlosenszene zugute, dass er mit einem frühzeitigen Geständnis entscheidend zur Aufklärung der Tat beigetragen hatte. Auch billigten die Richter dem Angeklagten in jener heißen Sommernacht eine verminderte Schuldfähigkeit zu, da er in erheblichem Maß Drogen und Alkohol konsumiert hatte – sonst wäre A. wohl zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Doch habe der 49-Jährige zumindest billigend in Kauf genommen, sagte der Vorsitzende Richter, dass er die Frau mit seinem fünf Minuten oder gar länger währenden Würgen und dem Zuhalten von Mund und Nase umbringt. Das Opfer sei sicher einen qualvollen Tod gestorben, sagte Lotz.

Ob der Sudanese in Deutschland tatsächlich eine Entziehungskur machen wird, ist jedoch fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass A. nach Verbüßung der Hälfte oder von zwei Dritteln seiner Strafe in sein Heimatland abgeschoben wird.

Von Michael Zgoll