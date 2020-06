Hannover

Der Mann, der im August 2019 eine 61-jährige Flüchtlingsbetreuerin auf grausame Weise umbrachte, ist am Donnerstag vom Schwurgericht Hannover wegen Mordes in Tateinheit eines Raubs mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Außerdem stellte die Kammer unter Vorsitz von Richter Stefan Joseph die besondere Schwere der Schuld fest, damit könnte der 33-Jährige bis zu 25 Jahre inhaftiert bleiben. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass A. die Frau, die sich lange Zeit intensiv um ihn gekümmert hatte, mithilfe von um ihren Kopf gewickeltem Paketklebeband erstickte. Das Mordmotiv war Habgier: Der Asylbewerber aus Marokko, der kurz vor der Abschiebung stand, hatte es auf das Vermögen der alleinstehenden Mieterin einer Ahlemer Wohnung abgesehen. So versteckte sie dort Gold und Bargeld im Wert von 167.000 Euro.

Minutenlanger Todeskampf

Auch Staatsanwältin Wiebke Gratz hatte am Mittwoch eine lebenslange Freiheitsstrafe für Faried A gefordert. In ihrem Plädoyer hatte sie ausgeführt, dass das Opfer über Minuten bei vollem Bewusstsein Todesqualen erlitten haben müsse. Verteidiger J. Werner Theunert hatte gefordert, seinen Mandanten wegen Hehlerei lediglich zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren zu verurteilen. Den entsetzlichen Mord hätten drei andere Männer verübt, die der Flüchtlingshelferin einen Führerschein verkaufen wollten.

Der Täter hatte die Leiche der 61-Jährigen in ein Bettlaken gewickelt, in einen Kriechboden oberhalb der Küche geschoben und mit Katzenstreu überschüttet, um Gerüche und Flüssigkeiten zu binden. Nachdem die Frau zwei Wochen später gefunden worden war, konnte ihre Identität nur anhand des Zahnstatus festgestellt werden. Allerdings gab es eine Fülle von Indizien, die A. belasteten, darunter DNA-Spuren und Fingerabdrücke an der Leiche, im Kniestock des Leichenverstecks, am Paketklebeband und an der Decke, in die das Opfer eingewickelt war. Drei Wochen nach dem Mord wurde der Flüchtling, der vor 2015 unter verschiedenen Aliasnamen durch Europa gezogen war, in einem Taxi auf der A 7 festgenommen – mit 37 725 Euro in der Tasche.

Von Michael Zgoll