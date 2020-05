Seebrücke-Demo in Hannover: 200 Menschen fordern Schließung der Flüchtlingscamps

Hannover

Das Aktionsbündnis Seebrücke hat am Sonnabend in Hannover gegen die aktuelle EU-Flüchtlingspolitik demonstriert. Rund 200 Protestler bildeten am Mittag eine Menschenkette vom Maschsee in Richtung Neues Rathaus. Sie fordern die Schließung aller Aufnahmecamps im Mittelmeerraum und bessere Hygienemaßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Ein Redner des Flüchtlingsrats Niedersachsen richtete sich per Bandansprache an die Teilnehmer: „Seit Jahrzehnten erleben wir eine Flüchtlingspolitik, die einem Krieg gegen Menschen gleicht, die flüchten und Schutz suchen“, sagte er. Die Aufnahme von 47 schutzsuchenden Kindern und Jugendlichen im April in Deutschland sei nichts weiter als ein „humanitäres Mäntelchen“, das die sonstigen Grausamkeiten nicht bedecken könne.

Kaum Schutz vor Coronavirus in den Lagern

Die Teilnehmer mussten als Auflagen Mundschutz tragen und den Mindestabstand von anderthalb Metern zueinander einhalten. Quelle: Peer Hellerling

Die jetzige Corona-Pandemie sei zudem „eine neue Steigerung“ der EU-Abschottungspolitik. Derzeit würden Schutzsuchende im Mittelmeerraum nicht einmal mehr an Land gelassen und die Boote bereits auf dem Wasser abgedrängt. In den Flüchtlingscamps wiederum würden die Hygienemaßnahmen im Kampf gegen das Virus nicht eingehalten. Die Schutzsuchenden seien weiter in Mehrbettzimmern untergebracht und müssten in überfüllten Lagern alle dieselben sanitären Anlagen nutzen. „Sie sind dem Virus schutzlos ausgeliefert“, sagte Linda Becker von der Seebrücke Hannover.

Die Menschenkette begann in Höhe des NDR-Funkhauses am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und zog sich unter Einhaltung der Mindestabstände zwischen den Teilnehmern bis zum Landesmuseum. Ursprünglich hatten die Seebrücke-Organisatoren sogar mit 800 Protestlern gerechnet und wollten die Menschenkette bis zum Trammplatz bilden.

Weitere Demonstrationen am Sonnabend

Der Seebrücke-Protest bildete den Auftakt eines regelrechten Demo-Sonnabends. Am Nachmittag gibt es in der Stadt noch zwei Kundgebungen von Corona-Skeptikern. Dem gegenüber stehen weitere sechs Demonstrationen, die wiederum gegen die Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und selbsternannten Grundgesetz-Verteidiger protestieren wollen.

Von Peer Hellerling