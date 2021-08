Hannover

Fast 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich am Mittwochabend am Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof versammelt. Sie demonstrierten unter dem Motto „Luftbrücke jetzt!“ für die rasche Evakuierung von afghanischen Ortskräften und Partnern der Bundesregierung und für sichere Fluchtwege vom Hindukusch. Hatten sich am Bahnhofsvorplatz zunächst rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingefunden, wuchs die Menge auf dem Zug zur Goseriede und weiter zum Endpunkt am Küchengartenplatz immer weiter an. Polizei und „Seebrücke“ hatten im Vorfeld 300 bis 500 Menschen erwartet.

„Seit Monaten wurde Wahlkampf mit Abschiebung und Abschottung gemacht und eine umfangreiche Evakuierung verschleppt“, sagte Sprecherin Josie Bäcker vom zivilgesellschaftlichen Bündnis „Seebrücke“, das bundesweit Demos organisiert. So wurden politische Parteien, die an der Kundgebung teilnahmen, aufgefordert, ihre Flaggen herunterzunehmen.

Die Demo wuchs im Verlauf auf knapp 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Quelle: Samantha Franson

Angst vor Rache

Seit dem raschen Vormarsch der Taliban in Afghanistan haben sich die Ereignisse im Land überschlagen. Nun drohen zahlreichen afghanischen Bürgerinnen und Bürgern, die in den vergangenen Jahren für die Nato-Truppen gearbeitet haben, Rache durch die islamistische Miliz.

Am Ernst-August-Platz, der Goseriede und am Küchengartenplatz schilderten Rednerinnen und Redner mit afghanischen Wurzeln, die Zustände im Land während der letzten Herrschaft der Islamisten. „Als ich klein war, durfte meine Mutter nicht alleine vor die Tür. Warum sollten sich die Taliban jetzt geändert haben?“, fragte der Journalist Yawid, der seit fünf Jahren in Deutschland lebt.

Auch Rednerin Shakila fürchtet um die Rechte der Frauen. „Wir haben die letzten 20 Jahre dafür gekämpft. Jetzt droht uns eine barbarische Gruppe, sie wieder zu nehmen“, sagte sie sichtlich aufgewühlt. Immer wieder riefen Teilnehmer: „Nieder mit den Taliban!“ Dazu schwenkten sie die schwarz-rote-grüne Flagge, die vor der Machtübernahme durch die Islamisten die Landesfahne war.

Rednerinnen und Redner sorgen sich nach der Machtübernahme durch die Taliban um die Rechte der Frauen. Quelle: Samantha Franson

Weitere Demo am Sonnabend

Für Sonnabend, 21. August, ist bereits die nächste Demonstration mit Afghanistan-Bezug geplant. Ab 13 Uhr demonstriert der Verein Kargah für die Rettung von Helfern und Frauen ebenfalls am Ernst-August-Platz.

Von Manuel Behrens