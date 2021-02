Hannover

An der Holzstange sind mehrere Schilder befestigt, die in unterschiedliche Richtungen weisen: Unter anderem nach Lesbos, Lampedusa und nach Tripolis. Die Namen stehen für Orte, in denen Flüchtlinge massenhaft in Lagern untergebracht sind, unter unmenschlichen Bedingungen. Den Wegweiser haben Aktivisten der Seebrücke gebaut, eine Initiative, die für die Aufnahme von Flüchtlingen kämpft. Die Schilder-Stange soll für drei Monate vor dem Niedersächsischen Landtag aufgestellt werden – als Kunstwerk mit politischer Aussage. Der zuständige Bezirksrat Mitte hat dem Vorhaben jetzt mehrheitlich zugestimmt, aber es gab auch Bedenken.

FDP: Und wenn Querdenker ein politisches Kunstwerk aufstellen wollen?

Die FDP hat zwar grundsätzlich nichts gegen die politische Stoßrichtung der Seebrücken-Aktivisten, sieht aber Gefahren. „Was ist, wenn andere politische Gruppen, etwa die Querdenker, ebenfalls auf die Idee kommen, ein politisches Kunstwerk zu ersinnen und auf öffentlichen Plätzen aufstellen wollen?“, fragt FDP-Vertreter Wilfried Engelke, zugleich stellvertretender Bezirksbürgermeister. Daniel Köhler von der Seebrücke bleibt gelassen. Wenn ein politisches Kunstwerk keine verfassungsfeindlichen Inhalte habe, dürfe es aufgestellt werden, meint er. „Gegen eine Querdenker-Aktion würde ich politisch vorgehen“, sagt Köhler.

Ein Pamphlet als Infotafel

Mag der hölzerne Wegweiser noch als Kunstwerk durchgehen, weniger subtil fällt die zugehörige Infotafel aus. „Ein Mahnmal europäischer Abschottungspolitik, gegen das Vergessen und euer politisches Kalkül“, ist das Pamphlet überschrieben. Im Anschluss werden die Zustände in Flüchtlingslagern beschrieben.

SPD, Grüne und Linke haben damit kein Problem. Sie verweisen darauf, dass es bereits andere Kunstwerke mit politischen Aussagen auf den Straßen Hannovers gebe, etwa der Gorleben-Stein auf dem Weißekreuzplatz. „Ich würde mir wünschen, dass der Wegweiser dauerhaft vor dem Landtag steht“, sagt Grünen-Fraktionschefin Julia Stock.

Von Andreas Schinkel