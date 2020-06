Hannover

Mit einer Menschenkette rund um die Marktkirche haben am Sonnabend rund hundert Demonstranten an die vielen Männer, Frauen und Kinder erinnert, die in den vergangenen Jahren auf ihrer Flucht nach Europa gestorben sind. Transparente tragen die Namen der Verstorbenen, in Reden schilderten Aktivisten Persönliches von Menschen, die gerne einen besonderen Getreidebrei aus ihrer Heimat aßen, die im Mittelmeer ertranken oder die im Asylverfahren ihrem Leben durch Selbstmord ein Ende setzten. Die Demonstranten wahrten, wie vorgeschrieben, Abstand und trugen Maske, ihrer Mahnwache verlieh das ganz nebenbei zusätzlichen Ernst.

In der Marktkirche gibt es am internationalen Tag der Geflüchteten stündlich Andachten. Quelle: Christian Behrens

Der Verein Seebrücke Hannover hat die Aktionen zum internationalen Tag der Geflüchteten organisiert. „Wir wollen ein Zeichen gegen das anhaltende Sterben im Mittelmeer setzen“, sagte Sprecher Daniel Köhler. Er kritisierte, dass die Rettungsmission „Sophia“ seit Mitte 2018 faktisch eingestellt ist, private Seenotretter jedoch kriminalisiert und an der Arbeit gehindert würden. Spontan erklärte sich auch die 24-jährige Elya zu einer Rede bereit – und bemängelte, dass im Vorfeld nur Weiße als Redner gefunden wurden. Sie äußerte ihre Wut und mahnte die weißen Aktivisten, ihre Privilegien zu hinterfragen. Die Studentin hat in Hannover selbst eine Initiative zur Rassismuskritik gegründet.

Kleine Papierschiffchen in der Kirche stehen als Symbol für die Seenotrettung. Quelle: Christian Behrens

In der Marktkirche nahm eine begrenzte Anzahl von Zuhörern stündlich an Andachten teil, die verschiedene Künstler und politische Initiativen gestalteten. Sascha Schießl vom Flüchtlingsrat Niedersachsen erinnerte daran, dass Malta und Griechenland Menschen auf dem Meer die Rettung verweigern. Er sprach die katastrophale Situation in den überfüllten Lagern auf griechischen Inseln an. „Das hätten wir uns vor Jahren nicht vorstellen können. Und es passiert nichts – wir stumpfen ab.“ Schießl warnte vor dem Plan, Asylverfahren in geschlossene Lager an den Außengrenzen der Europäischen Union zu verlagern. „Ich ermuntere alle, zu nerven. Schreiben Sie Briefe dagegen an die eigenen Abgeordneten.“

Auch Marktkirchenpastorin Hannah Kreisel-Liebermann fand mahnende Worte. „Im Moment gibt es nur ein Rettungsschiff im Mittelmeer. Und in Deutschland haben es Geflüchtete jetzt in der Pandemie schwer, weil die Heime so eng sind. Man kann das eigentlich nicht ertragen.“ Den Segen spendete am Ende der Andacht Juliane Hillebrecht, eine junge Theologin in Turnschuhen.

Von Bärbel Hilbig