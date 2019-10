Hannover

Niemand verletzt, aber ein langer Stau: Auf dem Südschnellweg hat sich am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr im Bereich der Abfahrt zur Hildesheimer Straße ein Auffahrunfall ereignet. Zwar kamen bei dem Zusammenstoß in Fahrtrichtung Westen keine Menschen zu Schaden. Trotzdem staute sich der Verkehr nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen noch gegen 18.15 Uhr zurück bis zum Seelhorster Kreuz.

Laut Polizei war eines der beiden am Unfall beteiligten Autos nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrtüchtig und blockierte zunächst beide Fahrspuren. Deshalb sei die Strecke in Richtung Westen zunächst komplett gesperrt gewesen. Erst nachdem der Wagen von einem Abschleppdienst abtransportiert worden war, wurde demnach gegen 17.40 Uhr eine der beiden Spuren wieder freigegeben. Autofahrer müssen sich aber trotzdem ab dem Seelhorster Kreuz in Richtung Hannover immer noch auf einen langen Stau und Wartezeiten einstellen.

Von Ingo Rodriguez