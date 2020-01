Hannover

Eine 80 Jahre alte Frau ist am Sonnabend mit ihrem Rollator auf der Lange-Feld-Straße in Seelze-Letter von einem VW Fox eines 56-Jährigen erfasst worden. Die Seniorin starb wenige Stunden später in einer Klinik.

Wie die Polizei mitteilt, war die 80-Jährige gegen 15.30 Uhr mit ihrem Rollator an der Lange-Feld-Straße unterwegs. In Höhe eines Transporters, der ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt war, wollte die Frau die Fahrbahn überqueren und betrat plötzlich hinter dem Fahrzeug die Straße. Der 56-Jährige VW-Fahrer, der in Richtung Kirchstraße unterwegs war, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Frau mit seinem Auto.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die lebensgefährlich verletzte Seniorin in eine Klinik. Dort erlag sie wenig später ihren Verletzungen. Die Lange-Feld-Straße war bis etwa 18 Uhr im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter (0511) 1091888 entgegen.

Von Tobias Morchner