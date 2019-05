Gümmer

Insgesamt 35 Verstöße gegen Verkehrsvorschriften hat die Seelzer Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag festgestellt. Wie Polizeihauptkommissar Ralf Hantke, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, mitteilte war ein Autofahrer mit dem Handy am Steuer unterwegs, drei Fahrer waren nicht angeschnallt. Die übrigen 31 angehaltenen Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit. 25 von ihnen wurden gebührenpflichtig verwarnt, sechs werden in Kürze einen Bußgeldbescheid der Region Hannover in ihrem Briefkasten vorfinden.

Insgesamt waren sieben Polizeibeamte und drei Fahrzeuge an der Verkehrskontrolle beteiligt. Unterstützt wurden die Seelzer Beamten dabei von Kollegen der Bereitschaftspolizei aus Hannover. Die Seelzer Polizei kündigt an, ihre intensiven Kontrollen im Straßenverkehr auch künftig weiter fortzusetzen.

