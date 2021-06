Hannover

Auf der Gilde-Parkbühne läuft der Kulturbetrieb in diesem Sommer auf Hochtouren. So wird das Areal nahe der 96-Arena ab dem 20. Juli beim Seh-Fest erneut zum Open-Air-Kino – noch am Abend zuvor wird dort ein Abend der „Back on Stage“-Konzertreihe gespielt. Wegen der Pandemielage stellen die Veranstalter und Sponsoren um Seh-Fest-Macher Réne Schweimler die beliebte Freiluftkinoreihe zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen auf die Beine.

Premieren-Film ist die Kommödie „Ich bin dein Mensch“

Das am Montag vorgestellte Programm ist eine Mischung aus Seh-Fest-Klassikern und Kinopremieren. So läuft zum Auftakt am Dienstag, 20. Juli, die neue deutsche Komödie „Ich bin dein Mensch“ und am Freitag, 23. Juli, das Queen-Biopic „Bohemian Rhapsody“. „Wir freuen uns darauf, dass das öffentliche Leben wieder mehr Farbe bekommt“, sagte Seh-Fest-Sponsor Rainer Raddau von Enercity, das die Reihe mit der Hannoverschen Volksbank unterstützt. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 23. Juni, um 12 Uhr.

555 Gäste pro Filmabend unter freiem Himmel

Schweimler und Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts und quasi Hausherr der Parkbühne, setzen beim Hygienekonzept auf bewährte Vorgaben aus dem vergangenen Sommer, aber auch neue Möglichkeiten. Der wohl härteste Einschnitt ist weiterhin die begrenzte Zahl von Kinobesucherinnen und -besuchern: 555 Gäste dürfen jeweils an den 23 Abenden vor der Gilde-Parkbühne Platz nehmen. An dieser Zahl werde sich voraussichtlich nichts mehr ändern, so die Veranstalter. Vor der Pandemie war das Areal mit 1200 Menschen ausverkauft.

Präsentieren das Seh-Fest: Jürgen Wache von der Hannoverschen Volksbank (von links), René Schweimler vom Fahrgastfernsehen, Nico Röger von Hannover-Concerts und Rainer Raddau von Enercity. Quelle: Christian Behrens

So funktioniert der Ticketkauf beim Seh-Fest

Der Ticketvorverkauf läuft ausschließlich digital über tickets.haz.de – eine Abendkasse wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Eintritt pro Person kostet 9 Euro je Film. Das ist ein Euro mehr als im vergangenen Jahr. Schweimler begründet das mit den hohen Kosten zur Umsetzung der Corona-Vorgaben und dem Wegfall von fast 700 Plätzen. „Wir berechnen einen Corona-Euro“, sagte er bei der Programmvorstellung am Montag. Sollte eine Vorstellung ausfallen, zum Beispiel wegen eines Unwetters, gingen 8 Euro an die Käufer zurück, ein Euro werde einbehalten.

Tickets sind nummeriert und personalisiert

Zudem sind die Eintrittskarten nummeriert und personalisiert. Beim Seh-Fest-Besuch ist also der Personalausweis mitzubringen. Tickets können für zwei, drei, vier, fünf oder acht Personen gekauft werden. Sollte ein Gruppenmitglied kurzfristig doch keine Zeit haben, wird es auf der Seh-Fest-Homepage www.seh-fest.de einen Formblatt zur sogenannten Umpersonalisierung geben. Damit können auch kurzfristig andere Personen zur Vorführung angemeldet werden, als beim Ticketkauf ursprünglich angegeben.

Wer Tickets haben will, muss Tempo machen

Käuferinnen und Käufer können wie gewohnt zwischen Tribünenplätzen, Hochtischen, Liegestühlen und sogenannten Kuschelmuscheln wählen. Die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr zeigt: Bei der Ticketbuchung lohnt es sich, schnell zu sein. 2020 waren die ersten Vorstellungen nach 42 Minuten ausverkauft.

Das gilt auf dem Seh-Fest-Gelände

Der Einlass zur Gilde-Parkbühne ist jeweils um 19.30 Uhr. Besucherinnen und Besucher müssen am Eingang neben dem Ticket, ihren Ausweis sowie einen negativen Corona-Schnelltest aus einem Testzentrum vorzeigen. Der darf nicht älter als 24 Stunden sein. Die Veranstalter betonen, dass der Schnelltest auch für vollständig Geimpfte und Genesene obligatorisch ist. Röger von Hannover Concerts begründet diese Vorgabe mit dem deutlichen Mehraufwand: Müssten am Einlass sämtliche Impfpässe kontrolliert und der Eintritt der vollen Wirksamkeit nachgerechnet werden, würde das für die Veranstalter einen erheblichen Mehraufwand darstellen.

Maskenpflicht bis zum Platz

Die Maskenpflicht gilt, bis Besucherinnen und Besucher ihren Platz eingenommen haben. Wie gewohnt, ist allerdings das Mitbringen von eigenen Getränken und Speisen erlaubt. Röger kündigte an, dass das Speisenangebot ausgeweitet wird: Neben Currywurst und Pommes soll es Pizza, Eis, Popcorn und mehr geben. Bezahlt wird ausschließlich digital und kontaktlos über QR-Code. Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei jedem Wetter gespielt wird. Ausnahme sind Sturm und Gewitter. Besucherinnen und Besucher sollten also wetterfeste Kleidung mitnehmen. Auf dem Gelände gibt es zudem Regencapes zu kaufen.

Diese Filme sind im Programm

In der Corona-Pandemie sind kaum Filme in den Kinos angelaufen. Mit den Lockerungen der Maßnahmen ändert sich da langsam. Dennoch sei die Programmzusammenstellung eine Herausforderung gewesen, sagt Seh-Fest-Macher Schweimler. Das betrifft vor allem die Freigabe von Filmen, die erst in diesem Sommer anlaufen. Filmstart ist jeweils zum Eintritt der Dunkelheit zwischen 21.30 und 21.45 Uhr geplant. Das Programm in der Übersicht:

Dienstag, 20. Juli: „Ich bin Dein Mensch“ (Premiere)

Mittwoch, 21. Juli: „Knives Out“

Donnerstag, 22. Juli: „Das perfekte Geheimnis“

Freitag, 23. Juli: „Bohemian Rhapsody“

Sonnabend, 24. Juli: „Nighlife“

Montag, 26. Juli: „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ (Premiere)

Dienstag, 27. Juli: „25 km/h“

Mittwoch, 28. Juli: „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“

Donnerstag, 29. Juli: „Gott, Du kannst ein Arsch sein“ (Premiere)

Freitag, 30. Juli: „Bad Boys for Life“

Sonnabend, 31. Juli: „Kings of Hollywood“ (Premiere)

Montag, 2. August: „Mamma Mia 2 – Here We Go Again“ (Nachholtermin aus 2020)

Dienstag, 3. August: „Der Spion“ (Premiere)

Mittwoch, 4. August: „Der Mauretanier“ (Premiere)

Donnerstag, 5. August: „Bad Luck Banging Or Loony Porn“ (Pemiere, ab 18 Jahren)

Freitag, 6. August: „Cruella“

Sonnabend, 7. August: „Godzilla vs. Kong“

Montag, 9. August: „Nomadland“

Dienstag, 10. August: „After Truth“

Mittwoch, 11. August: „Rosas Hochzeit“ (Premiere)

Donnerstag, 12. August: „Der Rausch“

Freitag, 13. August: Seh-Fest-Jocker 1 (der erste ausverkaufte Film wird noch mal gezeigt)

Sonnabend, 14. August: Seh-Fest-Jocker 2 (der zweite ausverkaufte Film wird noch mal gezeigt)

Von Manuel Behrens