Hannover

Der Kartenvorverkauf im Internet hatte kaum begonnen am Mittwochvormittag, da waren die ersten zwei Filme beim Seh-Fest auf der Gilde-Parkbühne bereits ausverkauft. Nach 42 Minuten waren alle Tickets weg, ob im angebotenen Zweier-, Vierer- oder Achter-Paket. Und in diesem Tempo ging es weiter. Drei Stunden nach Start des Kartenverkaufs hatten mehr als 10.000 Karten den Besitzer gewechselt. Für alle Vorstellungen zusammen stehen 12.000 Plätze bereit. „Wir haben noch nie in so kurzer Zeit so viele Karten verkauft“, sagte der überwältigte Veranstalter René Schweimler am Mittwoch.

Pro Vorstellung sind 500 Tickets im Angebot. Für einzelne Filme gebe es noch Eintrittskarten, sagte Schweimler. Er empfiehlt vor der Bestellung einen Blick auf die Internetseite des Seh-Festes. Dort zeigt eine Übersicht, welche Abende ausverkauft sind (darunter „Bohemian Rhapsody“, „Parasite“) und welche Vorstellungen noch freie Plätze bieten (etwa „Ich war noch niemals in New York“). Vom 3. August an sind 24 Abende im Angebot. Das vom Land vorgeschriebene Corona-Sicherheitskonzept ist obligatorisch.

Anzeige

Trotz des großen Andrangs wird es keine zusätzlichen Vorstellungen geben. Schweimler erklärte, man wolle den von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Kinos keine weitere Konkurrenz machen.

Von gum