Hannover

Der „Rote Faden“, Hannover Leitlinie für Besichtigungstouren, soll erhalten bleiben, darin sind sich Stadtverwaltung, Ratspolitik und Tourismusgesellschaft einig. Doch woher das Geld für eine Auffrischung des verblassten Pinselstrichs auf Wegen und Plätzen kommen soll, ist bisher unklar. „Wir haben eine Welle der Hilfsbereitschaft erlebt“, sagt Hans Nolte, Chef der Hannover Marketing und Tourismus Gesellschaft (HMTG). Malerbetriebe hätten ihre Hilfe angeboten, Sponsoren wollten Geld bereitstellen. „Wir brauchen aber eine nachhaltige Lösung für die Probleme mit dem ,Roten Faden’“, sagt Nolte.

Aha: Hochdruckreiniger nicht allein für Verblassen verantwortlich

Tatsächlich ist der Pinselstrich, der an Hannovers Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt vorbeiführt, an vielen Stellen unterbrochen oder verblasst. Vor allem durch Baustellen reißt der Faden immer wieder ab. „Zudem schmiergeln Hochdruckreiniger, die die Bodenplatten in der City reinigen, zugleich die Farbe des Fadens ab“, sagt Nolte.

Anzeige

Dem widerspricht das Entsorgungsungternehmen Aha. Es sei zwar richtig, dass Nassreinigungsmaschinen neben hartnäckigem Schmutz auch Farbstriche entfernen können, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich. „Zugleich weisen wir daraufhin, dass das Verschwinden des Fadens auch auf Flächen bemängelt wird, an denen die Stadtreinigung die Nassreinigungsmaschine überhaupt nicht einsetzt“, sagt sie. Hierzu zählten die Bereiche unter den Arkaden der Karmarschstraße. Der „Rote Faden“ verschwinde auch dadurch, dass bestimmte Bereiche von vielen Fußgängern frequentiert werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Stadt arbeitet an Konzept

Die Stadtverwaltung arbeitet jetzt an einem Konzept, wie der rote Faden dauerhaft erhalten bleiben kann. Eine komplette Erneuerung des Pinselstrichs kostet nach Angaben der HMTG 10- bis 11.000 Euro. Die Tourismusgesellschaft hatte bereits im vergangenen Jahr signalisiert, dass sie die regelmäßige Erneuerung nicht mehr aus ihrem Budget finanzieren wolle. Kürzlich teilte die Stadt auf Anfrage der SPD im Bezirksrat Mitte mit, dass im Haushalt kein Geld für den roten Faden eingeplant sei.

Lesen Sie mehr

Von Andreas Schinkel und Sebastian Stein