Hannover

Seit Jahrzehnten führt der Rote Faden, ein Pinselstrich auf Wegen und Plätzen, an Hannovers bedeutendsten Sehenswürdigkeiten vorbei. Doch der Kulturrundgang steht vor dem Aus. Die Hannover Marketing- und Tourismusgesellschaft (HMTG) hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, die Kosten für den Erhalt nicht mehr tragen zu wollen. Und im städtischen Haushalt seien auch keine Mittel eingeplant, wie die Stadtverwaltung jetzt auf Nachfrage der SPD im Bezirksrat Mitte mitteilte.

Pinselstrich verblasst – wegen Hochdruckreinigern

Zugleich verblasst der rote Pinselstrich an verschiedenen Stellen in der Innenstadt immer stärker. Das liegt weniger an der Qualität der Farbe, als vielmehr an den Hochdruck-Reinigungsmaschinen des Entsorgungsunternehmens Aha. Die kurven regelmäßig durch die Fußgängerzone rund um den Kröpcke und säubern die hellen, empfindlichen Bodenplatten. Aha hatte die Maschinen angeschafft, um hartnäckigen Schmutz wie Kaugummireste entfernen zu können. Auch reißt der Faden immer wieder ab, wenn Baustellen eingerichtet werden.

Anzeige

Faden reißt durch Baustellen ab

„Wir müssen regelmäßig einen fünfstelligen Betrag zahlen, um Lücken zu schließen und den roten Faden zu erneuern“, sagt HMTG-Chef Hans Nolte. Insbesondere durch die Bauarbeiten am Hohen Ufer sei der Pinselstrich unterbrochen worden. „Die HMTG kann die Kosten nicht dauerhaft übernehmen, der Ball liegt bei der Stadt“, sagt er. Das habe er schon im vergangenen Jahr angekündigt. Für das Dauerproblem mit den Hochdruckreinigern habe er noch keine Lösung gefunden.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Rote Faden zieht sich durch City und Altstadt und hat eine Länge von 4,2 Kilometern. 36 Sehenswürdigkeiten können Besucher entlang des Pinselstrichs entdecken, vom Hauptbahnhof über den Kröpcke bis zu den Nanas am Hohen Ufer. Die Broschüre mit Erklärungen zum Bummel entlang des Pinselstrichs ist ein Renner. „Der Rote Faden gehört zum hannoverschen Kulturgut. Ich würde mich ungern davon verabschieden“, sagt Tourismus-Chef Nolte.

Lesen Sie mehr

Von Andreas Schinkel