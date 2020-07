Hannover

Foto-Wanderausstellung gegen Rassismus: Der Verein Aktion Liebe Deinen Nächsten hat am Sonnabend auf dem Ernst-August-Platz in Hannover mit „Sei eine Stimme“ für mehr Respekt und die Menschenwürde geworben. 26 Porträts von Persönlichkeiten aus Kultur, Sport und Politik wurden ausgestellt – darunter auch einige bekannte Gesichter aus der Landeshauptstadt. Gleichzeitig gab es eine kurze Podiumsdiskussion unter anderem mit Gunter Pilz, Extremismus-Forscher und Honorarprofessor an der Leibniz-Uni.

Unter den Porträtierten aus der Region sind Burak Bahar, Fußballtrainer der Hannover-96-Akademie, und Rapper LayZee (ehemals „Mr. President“). Sie berichten in kurzen Texten von ihren Rassismus-Erlebnissen und wie sie damit umgehen. Auch CDU-Ratsherr Jesse Jeng beteiligte sich an der Ausstellung – er hat eine deutsche Mutter und einen gambischen Vater. Er bezeichnete Rassismus am Sonnabend als „schleichendes Gift“ und „Räuber“, weil er den Betroffenen das Selbstwertgefühl und das Gemeinsamkeitsgefühl nehme. Jeng sah sich selbst als Grundschüler erstmals mit Rassismus konfrontiert – als ihm bei einem Ausflug nach Magdeburg ein Glatzkopf den Tod wünschte.

Anerkennung statt nur Toleranz

Extremismusforscher Gunter Pilz (r.) im Gespräch mit dem Ausstellungsinitiator Martin Rietsch. Quelle: Nancy Heusel

Extremismusforscher Pilz setzt Rassismus echte Anerkennung entgegen – Toleranz reiche nicht. Es gehe darum, sich wirklich zu öffnen und auf Neues einzulassen. Pilz hoffte daher, dass George Floyds Tod und die „ Black Lives Matter“-Bewegung beim Umdenken helfen. „Es gibt viel Empörungskultur“, sagte der Forscher, „aber kaum jemanden, der wirklich handelt.“ Hans-Dieter Schmidt, der unter anderem 1990 die 96-Amateure trainierte und auch weltweit aktiv war, stimmte ihm zu. Sport helfe beim Überwinden von Vorurteilen – Kinder etwa kennen keine Hautfarben. „Sie werden erst von Erwachsenen zu Rassisten gemacht“, sagte er. Daher sein Appell: „Öffnet euch, kapselt euch nicht ab.“

Von Peer Hellerling