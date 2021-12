Hannover

Seit 2016 diskutiert Hannover darüber, das Stadtbahnsystem durch eine Seilbahnanlage zu ergänzen, um zum Beispiel große Neubaugebiete wie die Wasserstadt in Limmer besser erreichbar zu machen. Jetzt legt das Bundesverkehrsministerium ein Sonderprogramm auf, weil immer mehr deutsche Großstädte die Vorzüge des Verkehrssystems entdecken. Hannover aber ist bei den Teststädten nicht dabei – weil sich die Region sperrt, die für den Nahverkehr zuständig ist.

Seilbahn in Hannover: Region sperrt sich

Angeschoben vom ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und fortgeführt vom amtierenden Nachfolger Volker Wissing (FDP) will es der Bund deutschen Großstädten erleichtern, Seilbahnsysteme für ihren Nahverkehr zu nutzen. International feiern solche Gondelsysteme überall Erfolge. Jetzt lässt der Bund von einem Stuttgarter Büro einen Leitfaden entwickeln als Hilfestellung für die Planung der Kommunen.

So könnte eine Seilbahn zwischen Wasserstadt-Limmer und Innenstadt aussehen. Quelle: Rainer Dröse (Repro) / Die Grünen Hannover (Visualisierung 2016)

In einem ersten Entwurf heißt es, Seilbahnen ließen sich schneller und meist günstiger errichten als Straßenbahnen, seien mangels Fahrpersonal günstiger im Unterhalt und schneller als Busse, weil sie im urbanen Verkehr nicht an Ampeln halten müssen. Nachteile seien, dass zumindest einfache Seilbahnsysteme nicht so viele Menschen gleichzeitig transportieren könnten wie Stadtbahnen. Zudem gebe es oft Protest von Anwohnern der Trassen, die nicht wollen, dass man ihnen in die Fenster oder Gärten schaut. In Hamburg war ein Projekt daran bereits gescheitert.

Berlin plant konkret eine Seilbahn für den Nahverkehr

In Berlin aber hat die neue Stadtregierung jetzt beschlossen, die 2017 zur Gartenbauausstellung eröffnete Seilbahn in Marzahn zu erweitern und in den Nahverkehr zu integrieren. In München, Frankfurt am Main und Bonn laufen sehr konkrete Planungen für Seilbahnen. Der Bund hat sechs deutsche Städte als Pilotprojekte ausgewählt. In ihnen sollen Seilbahnkonzepte konkretisiert und mit Bürgern diskutiert werden. Außer München, Bonn und Frankfurt am Main sind auch Stuttgart, Kiel und Leipzig dabei.

Ideenskizze aus München: Die Projektion zeigt einen möglichen Streckenverlauf für eine Seilbahn im Norden Münchens. Die Stadt könnte bald eine Seilbahn als Teil des öffentlichen Nahverkehrs bekommen. So stellen sich Verkehrsexperten eine Seilbahn in der Stadt München vor. Quelle: bauchplan/Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Hannover aber ist nicht dabei. Dabei hatten bei einer Expertenanhörung im Mai Vertreter fast aller Fraktionen eine Machbarkeitsstudie befürwortet, um zu prüfen, wie das Kosten-Nutzen-Verhältnis ausfiele. Diskutiert wird eine Seilbahn vor allem für diese drei Anbindungen:

Hier wären Seilbahnen denkbar in Hannover

Wasserstadt Limmer: Die Region hält eine Stadtbahnverlängerung in das Neubaugebiet für nicht wirtschaftlich und will stattdessen Shuttlebusse einsetzen. Anwohner fürchten deshalb verstopfte Straßen. Die Grünen hatten 2016 ein Konzept für eine Seilbahnverbindung zur Innenstadt ausgearbeitet, das am Flussufer der Leine und am Schnellweg entlang führen sollte.

MHH-Neubau: Die Hochschulklinik wird an den Stadtfelddamm verlegt. Für einen neuen Anschluss an das Stadtbahnnetz gibt es derzeit weder Geld noch Pläne. Prof. Volker Stölting aus Köln aber hatte bei der Anhörung im Mai ein Konzept gezeigt, wie eine Seilbahn von der Podbi aus (Stadtbahnstation Klingerstraße) zum Stadtfelddamm führen könnte.

Schwarze Heide: Immer konkreter wird eine Erweiterung des Neubaugebiets Schwarze Heide in Stöcken auf der Nordseite der Autobahn. Auch dort ist bislang kein Stadtbahnanschluss vorgesehen – eine Seilbahn könnte aber im Bereich der Stelinger Straße die Autobahn queren.

„Abwehrhaltung bei der Region“

„Es ist interessant, dass inzwischen sogar der Bund in die Seilbahnplanung einsteigt, aber bei der Region weiterhin eine typische Abwehrhaltung vorherrscht“, sagt Grünen-Ratsfraktionschef Daniel Gardemin. Er vermutet, dass vor allem der Stadtbahnbetreiber Üstra seine Interessen bei der Region durchsetzt: „Es ist wie bei der Diskussion über Niederflursysteme auf der Limmerstraße: Die Üstra will keine zwei Systeme und beharrt daher auf dem althergebrachten Status Quo.“

Tatsächlich hat sich der neue Regionspräsident Steffen Krach (SPD) erst kürzlich im HAZ-Gespräch gegen eine Anbindung der MHH mit einer Seilbahn ausgesprochen. Eine Seilbahn sei nicht das richtige Verkehrsmittel, um Menschen zu einer Uni-Klinik zu transportieren, sagte Krach.

Seit Mai nichts passiert

Grünen-Fraktionschef Gardemin ärgert sich darüber: „Wenn in Hannover nicht die Region zuständig wäre für den Nahverkehr sondern die Stadt selbst, dann hätten wir längst eine Machbarkeitsstudie und damit belastbare Zahlen.“ Bei der Anhörung im Mai hatte sich sogar die CDU, die im Rat die Minderheit vertritt, für solch eine Studie ausgesprochen. Passiert ist seitdem aber nichts.

Von Conrad von Meding