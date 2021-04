Seit Montag ist Shoppen in Hannover möglich: Alle Händler machen mit bei Click-&-Meet

Hannover

Von Montag an ist in Hannover wieder Einkauf in Geschäften nach Terminvereinbarung möglich. Nach Einschätzung von Handelsvertretern werden weitgehend alle Geschäfte mitmachen. Damit kommt es zu einem Kuriosum. Ursprünglich war Click-&-Meet (Einkaufen nach Anmeldung) als Modellprojekt nur für Hannovers Innenstadt geplant gewesen. Es scheiterte aber an den strikten Vorgaben des Landes, weil die Sieben-Tages-Inzidenz über 100 lag.

Jetzt ist Click-&-Meet nach dem neuen Bundesgesetz bei den gegenwärtigen Inzidenzwerten zusätzlich auch in allen Stadtteilen und in allen Umlandkommunen Hannovers möglich. „Mir ist kein Geschäft bekannt, das diese Chance nicht ergreift“, sagt Martin Prenzler, der Sprecher der City-Gemeinschaft: „Alle, mit denen ich gesprochen habe, freuen sich darauf, wieder Kunden in den Geschäften begrüßen zu dürfen.“

Ausgangssperre und offene Geschäfte

Das bundesweit geänderte Infektionsschutzgesetz sieht für Hochinzidenzkommunen wie die Region Hannover zwar in einigen Teilen Verschärfungen vor. Dazu zählt etwa die nächtliche Ausgangssperre. Beim Handel aber bescheren die bundesweit einheitlichen Regelungen Lockerungen gegenüber den bisher sehr restriktiven Landesregeln.

Das gilt jetzt im Handel

Das gilt jetzt für den Handel bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von weniger als 150 Infizierten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern:

Termine vereinbaren: ​Kunden dürfen ins Geschäft, wenn sie zuvor einen Termin vereinbart und dafür ihre Kontaktdaten hinterlassen haben.

Test absolvieren: ​Vor dem Besuch muss ein Corona-Schnelltest in einem Testzentrum absolviert werden und das Ergebnis vorliegen. Die sogenannten Bürgertests sind gratis, das Ergebnis dauert ungefähr 15 Minuten. Selbsttests sind dafür nicht gültig.

Maske tragen: ​Im Geschäft müssen Kunden FFP2-Masken oder medizinische Masken tragen.

Schnelltestzentren in der City

In Hannovers Innenstadt werden auf zahlreichen Plätzen Schnelltestzentren aufgebaut. Am Platz der Weltausstellung ist es bereits in Betrieb. Am Schillerdenkmal, auf dem Ernst-August-, dem Georgs- und dem Ballhofplatz sollen kurzfristig welche folgen. „Außerdem bieten 20 Apotheken und an die 100 Ärzte Tests an“, sagt Prenzler. Da die Schnelltests jetzt für 24 Stunden Gültigkeit haben, könne man sich aber auch in Wohnortnähe testen lassen und dann später oder am Folgetag in die Geschäfte kommen.

In Garbsen hat Möbelhändler Robert Andreas Hesse als einer der ersten Geschäftsleute bereits spontan am Sonnabend Click-&-Meet angeboten. Einige Dutzend Kunden hätten das Angebot kurzfristig genutzt, sagt er. „Zwar kann das Terminshopping wirtschaftlich nicht wettmachen, was wir an Einbußen hatten und haben – aber es ist ein tolles Signal, dass das wieder geht.“ Kunden hätten bereits viele Termine für Anfang der Woche vereinbart, freut sich Hesse. So vereinbart man einen Shopping-TerminDie Händler bieten ganz unterschiedliche Wege zur Terminvereinbarung an. Manche über Telefon oder ihre Websites, manche per Whatsapp oder andere Kanäle. Im Zweifel lohnt ein Anruf. Im Grunde sei auch denkbar, dass man an der Geschäftstür nach einem spontanen Termin fragt und dann seine Daten hinterlässt, sagt Prenzler. „Aber alle machen es den Händlern leichter, wenn sie vorher einen Termin vereinbaren.“

Inzidenz bei 125,1

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag für die Region Hannover am Sonntag bei 125,1. Maßgeblich sind neuerdings die vom Robert-Koch-Institut publizierten Daten, nicht mehr die des Landes. Das ist gut für die Geschäftsleute. Denn wegen unterschiedlicher Datenübermittlungszeiten lag die vom Land errechnete Sieben-Tages-Inzidenz für die Region Hannover am Sonntag höher: bei 150,5.

