Viele Impfskeptiker hatten angeblich auf den Proteinimpfstoff Nuvaxovid von Novavax gewartet – seit einer Woche ist er in Deutschland verfügbar. Doch die Nachfrage nach dem Vakzin ist bisher verhalten. Anders als bei den bisher zumeist eingesetzten mRNA-Präparaten von Pfizer und Moderna handelt es sich bei Novavax um eine andere Technologie. Der Proteinimpfstoff wird, im Gegensatz zu den klassischen Totimpfstoffen, mithilfe gentechnischer Methoden hergestellt.

Am Sonntag starteten in der Region Hannover im Regenwaldpanorama am Zoo die ersten Impfungen mit Nuvaxovid. Von der ursprünglichen Priorisierung zugunsten von Beschäftigen im Gesundheitswesen ist das Land abgerückt. Bis einschließlich Dienstag werden am Zoo nicht wie bisher Kinder gegen Corona geimpft, sondern ausschließlich Erwachsene mit dem neuen Proteinimpfstoff. Zu Wochenbeginn bietet die Region außerdem dezentral im gesamten Umland Impfangebote mit dem neuen Vakzin an.

Regionspräsident Steffen Krach sieht das neue Proteinvakzin von Novavax nicht als Gamechanger in der stockenden Impfkampagne. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Nach Angaben von Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hat die Region zum Start der Impfkampagne 5600 Dosen Nuvaxovid erhalten. „Die Erwartungen an das neue Präparat waren sehr hoch. Leider gab es bisher nur 1100 Anmeldungen in Stadt und Umland sowie landesweit mehr als 8000 Anmeldungen. Das entspricht noch nicht den Erwartungen“, so Krach.

Region Hannover bekommt zum Start 5600 Dosen von Novavax

Der SPD-Politiker schließt aus, dass das neue Vakzin ein sogenannter Gamechanger wird: „Das wird nur die Impfpflicht sein. Doch dass die kommen wird, daran habe ich zunehmend große Zweifel. Die Debatte hätte bereits im Januar zu einem Ende kommen müssen.“ Durch den Ukraine-Konflikt seien Corona und die Impfpflicht in den Hintergrund gedrängt worden, bedauert Krach: „Dabei sind wir noch lange nicht über den Berg. Wir haben noch immer zu viele Ungeimpfte, allein in der Region gut 150.000. Wir müssen diese Impflücke endlich schließen, um vorbereitet für den Herbst zu sein.“

Allein am Sonntag hatten rund 500 Männer und Frauen einen Impftermin im Regenwaldpanorama am Zoo gebucht. Doch was sind das für Menschen, die den bisherigen mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna skeptisch gegenüberstehen? Carsten H. (50), der mit seiner Verwandten Renate F. (73) gekommen war, sagte: „Ich bin kein Impfgegner, habe mich auch in der Vergangenheit stets gegen viele Krankheiten impfen lassen. Ich war einfach den mRNA-Präparaten skeptisch gegenüber.“

Carsten H. und Renate F. hatten kein Vertrauen in die bisher eingesetzten mRNA-Impfstoffe. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Die Impfkampagne von Bund und Land habe ihn nicht überzeugt. „Viele Fragen blieben für mich unbeantwortet, auch mein Hausarzt hat mich abgewimmelt. Zudem fehlte mir der Alternativbereich, der Fokus lag ausschließlich auf der Impfung. Aber für mich gibt es nicht nur die Impfung, auch gesunde Ernährung und Bewegung sind ein wichtiger Schutz“, behauptet der 50-Jährige. Und auch das Novavax-Vakzin überzeuge ihn nicht restlos. „Aber wenn man als Ungeimpfter zum Aussätzigen wird, hat man doch kaum noch eine Wahl.“

Die Gründe der Ungeimpften sind vielfältig

Auch seine Cousine Renate F., die nach eigenen Angaben zur Risikogruppe zählt, sei nicht grundsätzlich gegen Impfungen. „Ich habe den anderen Impfstoffen nur nicht vertraut. Viele Menschen haben das über sich ergehen lassen, weil sie unkritisch sind. Ich nicht.“ Dass das ständige Testen bald ein Ende für sie habe, erleichtert die 73-Jährige: „Ich habe mich furchtbar diskriminiert gefühlt.“

Amanda Paulino dos Santos (34) war am Sonntagvormittag mit ihrem Ehemann ins Impfzentrum am Zoo gekommen. Der ist längst dreifach geimpft, weil er seine Freiheitseinschränkungen nicht länger habe ertragen können. Anders seine Frau. „Seit zwei Jahren habe ich mein Leben komplett heruntergefahren, mich eingeschränkt, um kein Risiko einzugehen“, erzählt sie.

Seit dem Start der Impfkampagne vor fast 15 Monaten hatte sich Amanda Paulino dos Santos zum Eigenschutz weitestgehend isoliert. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Warum misstraut sie den mRNA-Impfstoffen? „Weil mir die Studienergebnisse nicht ausreichten. Das Risiko schwerer Nebenwirkung schien mir zu hoch.“ Ist sie nun erleichtert? „Nicht wirklich. Ich brauchte die Impfung eigentlich nicht, aber Corona natürlich auch nicht. Über etwas mehr Freiheit freue ich mich nun schon. Ich bin in der Pandemie ein echter Stubenhocker geworden.“

Familienvater nutzt Novavax für Booster-Impfung

Zweifachvater Fabian K. aus Gehrden zählte zu den wenigen Geimpften, die am Sonntag zum Zoo gekommen waren. Seit einigen Jahren leidet er an einer Autoimmunerkrankung – auch deshalb ließ er sich im vergangenen Jahr zügig impfen. „Ich bin zweimal mit Biontech immunisiert worden. Nach der Zweitimpfung bekam ich eine Herzmuskelentzündung, musste einige Tage in die Klinik. Zum Glück sind keine Schäden zurückgeblieben“, so K.

Fabian K. hatte nach seiner zweiten Biontech-Impfung eine Herzmuskelentzündung erlitten. Sein Vertrauen in Corona-Impfungen konnte selbst das nicht erschüttern. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Seine Ärzte warnten ihn vor einer Boosterimpfung mit einem mRNA-Präparat. „Weil ich Risikopatient bin und kleine Kinder in der Kita habe, die das Virus ständig nach Hause bringen können, war völlig klar, dass ich eine Boosterung brauche. Und das, obwohl ich eine gefährliche Nebenwirkung hatte. Mein Glauben in die Impfung ist daran nicht zerbrochen, sonst wäre ich nicht hergekommen. Die Impfung ist der einzige Weg aus der Pandemie.“

