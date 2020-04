Seit einer Woche in Hannover vermisst: Polizei sucht 17-Jährige

Hannover

Eine 17-Jährige aus Hannover ist seit beinahe einer Woche verschwunden. Die Jugendliche wurde zuletzt vergangenen Freitag gesehen, als sie die Wohnung in Vinnhorst verließ, in der sie in einer Wohngruppe lebt. „Seitdem gilt sie als vermisst“, teilt die Polizei mit. Die Beamten haben nun ein Foto der 17-Jährigen veröffentlicht und bittet um Zeugenhinweise.

Kimberly B. (17) wird seit vergangenem Freitag vermisst. Quelle: Polizei

Nach bisherigen Erkenntnissen hat Kimberly B. die Wohnung an der Schulenburger Landstraße am 17. April gegen 18 Uhr unbemerkt verlassen. Die Polizei leitete bereits entsprechende Suchmaßnahmen ein, doch alle brachten bislang keinen Erfolg. „Von Kimberly fehlt jede Spur“, sagt Behördensprecherin Antje Heilmann.

Hinweise nimmt jedes Revier entgegen

Die Jugendliche ist etwa 1,75 Meter groß und hat rötliche, mittellange Haare. Zuletzt trug die Jugendliche eine Jeans und eine helle Jacke. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Kimberly B. nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 31 17 oder in jedem Revier entgegen.

Von Peer Hellerling