Das Leben von Marius Beernink (26) und Sylvan Bormann (31) ist alles andere als langweilig. An einem Tag muss der eine entlaufene Vögel einfangen, der andere sucht an einem Türrahmen nach Fingerabdrücken. Seit einem halben Jahr gewähren die Polizisten aus Hannover Einblicke in ihren Dienstalltag. Mit Erfolg: Marius hat mehr als 4200 Follower auf Instagram, die Beiträge von Sylvan verfolgen sogar mehr als 5000 Menschen. Mit der HAZ haben die zwei Instacops über ihre Erfahrungen gesprochen.

„Mich erreicht so viel positives Feedback, dass ich meinen Account gar nicht mehr löschen möchte“, sagt Kriminalkommissar Bormann gleich als Erstes. Er arbeitet beim Kriminaldauerndienst, Beernink ist Polizeikommissar in der Inspektion Ost. Auch der 26-Jährige ist nach den ersten Monaten immer noch begeistert: „Mir macht das Ganze extrem viel Spaß.“ Tausende Menschen sehen täglich ihre Storys, die einzelnen Fotos bekommen stets mehrere Hundert Likes.

Drogenfunde, Übungstatorte, Blitzerfotos

Marius zeigt seit Mai, dass er nicht nur ein einfacher Verkehrspolizist ist. „Wir machen viel mehr.“ Er veröffentlicht Fotos von Drogenfunden, wie er den zu schützenden Altkanzler Gerhard Schröder trifft oder einen verloren gegangenen Hund aufsammelt. „Einsätze finden grundsätzlich im obersten Stock statt“, schrieb er einmal – und bekam prompt viel Bestätigung von Kollegen. Sylvan zeigt Übungstatorte, filmt sich bei der Spurensuche oder postet Blitzerfotos von Einsatzfahrten. Im November trafen sich beide bei einer Durchsuchung, was natürlich sofort für Instagram festgehalten wurde.

Community Policing nennt sich das, was Marius und Sylvan seit Mai betreiben. Sie sollen authentisch über ihre Arbeit berichten. „Das läuft richtig gut“, bestätigt Sarah Owsianski vom Social-Media-Team der Polizeidirektion Hannover. „Wir halten uns da nahezu komplett heraus.“ Die Erfahrungen sind sogar so gut, dass die Behörde im kommenden Jahr weitere Instacops an den Start schicken möchte. Das Projekt soll das Image der Ermittler aufbessern, gleichzeitig ist es perfekt zur Nachwuchsgewinnung.

Nutzer bedanken sich

Und das funktioniert: „Sobald ich etwas poste, lassen die Reaktionen nicht lange auf sich warten“, sagt Sylvan. Großes Interesse gibt es bei Einbrüchen, Branduntersuchungen oder Todesermittlungen. Mitunter erhält er sogar Lob: „Eine Nutzerin musste selbst schon einmal so etwas durchstehen“, sagt Sylvan. „Sie bedankte sich, wie empathisch der Kollege in der Situation reagiert habe.“ Doch auch wenn das Handy seit Mai nur noch selten still steht, beteuern beide, die Arbeit leide nicht unter den Social-Media-Auftritten: „Das Dienstliche gehe stets vor“, sagt Marius.

Besonders oft wollen die User Karrieretipps, eine weitere Erkenntnis aus den ersten sechs Monaten. „Es geht um Eignungstests, wann die Termine sind und ob Tattoos erlaubt sind“, sagt Sylvan. Deshalb veranstalten die Zwei regelmäßige Fragerunden. „Ich kann aber längst nicht alles beantworten, weil es einfach so viel ist“, sagt Marius. Hasskommentare gibt es dagegen so gut wie keine. Lediglich Sylvan erstattete bisher ein einziges Mal Anzeige wegen Beleidigung.

Pläne für die Zukunft

Pläne für die nähere Instagram-Zukunft haben die Instacops auch schon: „Ich will noch mehr Themenschwerpunkte setzen“, sagt Sylvan. Angesichts der Jahreszeit postet der 31-Jährige momentan regelmäßig Präventionstipps zu Einbrüchen. Das könne er sich auch in anderen Bereichen vorstellen. Marius wiederum wird Weihnachten und Silvester arbeiten: „Dann zeige ich, welche speziellen Einsätze wir haben, während Deutschland nahezu komplett zur Ruhe kommt.“

22 Accounts in Niedersachsen Bundesweit setzt die Polizei zunehmend auf Präsenz in sozialen Netzwerken. Beamte präsentieren in persönlichen Accounts bei Facebook, Twitter und Instagram ihren Arbeitsalltag. Dieses Vorgehen wird Community Policing genannt, seinen Ursprung hat das Ganze in Großbritannien und den Niederlanden. Nutzer sollen durch möglichst authentische Beiträge die Scheu vor der Polizei verlieren, gleichzeitig bietet es sich als Möglichkeit zur Nachwuchsgewinnung an. 22 personalisierte Accounts betreibt allein die Polizei Niedersachsen mittlerweile – zehn auf Facebook, einen bei Twitter und zehn auf Instagram. Letzteres gewinnt zunehmend an Bedeutung, die meisten Nutzer sind zwischen 18 und 34 Jahre alt. Die jüngsten Mitglieder der niedersächsischen Instacops sind seit November Anouk Retzlaff (34, Nutzername polizei.zpd.ar) aus Hannover und Rita Laschenko (29, polizei.zpd.rl) aus Oldenburg. Als vermutlich erste Polizistinnen bundesweit gewähren sie Einblicke in die Arbeit bei der Bereitschaftspolizei.

