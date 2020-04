Linden/Oststadt

Die Zeichen der Zeit haben Petra Warneke und Orike Muth schon ziemlich schnell erkannt. Lederdesignerin Warneke aus der Oststadt ist bereits Anfang März auf das Nähen von Gesichtsmasken umgestiegen. „Ich hatte ein vietnamesisches Maskenmuster, damit habe ich angefangen“, erzählt sie. Warneke hat ihre Masken zunächst auf den Wochenmärkten in der List, in Linden und der Südstadt verkauft. „Die sind so gut angekommen, dass wir das ausbauen mussten.“

Mit der Lindener Textildesignerin aus der Weberstraße, Orike Muth, näht sie seitdem im Hinterhof-Atelier im Akkord. Stoffe bekommen die Frauen aus Italien und Polen, auch das Gummiband haben sie frühzeitig bestellt. „Wir schaffen rund 100 Masken am Tag“, sagt Petra Warneke. Sie und ihre Designkollegin tragen beim Nähen und bis zur Endverpackung Handschuhe, die kleine Übergabestelle im Hof ermöglicht problemlos den geforderten Mindestabstand.

Anzeige

Drei Größen, 100 Prozent Baumwolle

In drei Größen gibt es die farbenfrohen Masken aus 100 Prozent nachhaltiger Baumwolle, 14 Euro pro Stück werden berechnet. „Mittlerweile können wir nicht einmal mehr selber ans Telefon, weil wir durchnähen“, so Warneke. Wenngleich sie sich lieber ihren ursprünglichen Produkten widmen würden, sind die Maskenmacherinnen froh, dass das Geschäft läuft. „Es bewahrt uns hoffentlich vor ernsteren Problemen.“ Die Masken können telefonisch bei einer Mitarbeiterin bestellt und dann abgeholt oder auch versandt werden. Mehr Informationen gibt es nach einer E-Mail an info@pw-lederdesign.de sowie unter der Telefonnummer (05 11) 45 25 60.

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Susanna Bauch